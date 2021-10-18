Опубликовано постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса в Калужской области

В понедельник, 18 октября, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало постановление главного санитарного врача региона №17 от 14.10.2021 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области». Документ подписан главой калужского Роспотребнадзора Светланой Рожковой.

Согласно постановлению, до 15 ноября 2021 года должны быть привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 80% в следующих категориях:

Лица в возрасте 60 лет и старше.

Работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.

Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов.

Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

Военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу.

Работники торговли;

Работники салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

Работники общественного питания;

Работники клиентских подразделений финансовых организаций; организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

Работники услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

Работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости; сотовой связи;

Работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

Работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

Работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

Работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

Работники в сфере услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

Работники в сфере массовых физкультурных, спортивных мероприятий; юридических, типографских услуг; гостиничных, туристических услуг; информационных услуг;

Работники аптек и ветеринарных организаций;

Работники клининговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

Работники ритуальных услуг;

Работники в сфере услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

Работники охранных предприятий;

Работники доставки, курьерских услуг.

Государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, замещающие государственные должности Калужской области.

Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лег, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных организаций, и образовательных организаций высшего образования.

Второй компонент вакцины указанные выше калужане должны получить до 15 декабря.

Тех, кто не будет вакцинироваться, работодателям поручили отстранять от работы либо переводить на удаленку «на период эпидемиологического неблагополучия».

При этом обязательная вакцинация не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

- Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против COVID-19 в соответствии с инструкцией но медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19, - говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

В сентябре 2021 года в Калужской области зарегистрировано 977 случаев заболевания внебольничными пневмониями, показатель составил 96,4 на 100 тысяч населения, что в 2,7 раза выше уровня 2020 года. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого уровня других ОРВИ.

Ранее губенатор Калужской области Владислав Шапша объяснял необходимость введения обязательной вакцинации ростом заболеваемости и тем, что не все калужане захотели делать прививку.

- К сожалению, не все жители, далеко не все жители услышали и осознали необходимость вакцинации, далеко не все жители соблюдают масочный режим, который установлен в Калужской области, это приводит к серьезному росту распространения заболевания, - заявил губернатор утром 18 октября на планерке в областном правительстве. - Мы видим, как ситуация стремительно развивается в соседних регионах, и мы должны принять все меры для того, чтобы предотвратить и не допустить подобное развитие событий в Калужской области.

Также 18 октября опубликовано постановление правительства Калужской области №699. В нем губернатор Владислав Шапша ссылается на упомянутое выше постановление Роспотребнадзора. В этом документе упоминается, что провести вакцинацию поручено министерству здравоохранения. Никаких новых ограничений в Калужской области в связи с ростом заболеваемости ковидом пока не вводится.

На данный момент в Калужской области 318 тысяч жителей вакцинировались от COVID-19. Коллективный иммунитет составляет 39%, что ниже общероссийского показателя.

Более 60% жителей сделали прививку в трех районах области - Барятинском, Перемышльском и Жиздринском.

Заболеваемость коронавирусом растет в Калужской области с 13 сентября. В последнюю неделю ежедневно фиксируется более 150 новых случаев.

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