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В Калужской области обязательная вакцинация от коронавируса вводится с 18 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2021 09:23 21 4939
В Калужской области обязательная вакцинация от коронавируса вводится с 18 октября

В Калужской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление будет подписано в понедельник, 18 октября, заявил на планерке в областном правительстве губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, прививку должны будут сделать не менее 80% сотрудников в сферах, работающих с людьми.

Первым компонентом вакцины калужане должны будут привиться до 18 ноября, вторым – до 18 декабря.

В число этих 80% будут входить те, кто за последние шесть месяцев переболел COVID-19 - им прививку делать не нужно будет.

- Передо мной лежит постановление главного санитарного врача о мерах, которые необходимо принять для вакцинации, - сказал Шапша. – «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельными категориями граждан по эпидемическим показателям». Показатели действительно тревожные. К сожалению, не все жители, далеко не все жители услышали и осознали необходимость вакцинации, далеко не все жители соблюдают масочный режим, который установлен в Калужской области, это приводит к серьезному росту распространения заболевания. Мы видим, как ситуация стремительно развивается в соседних регионах, и мы должны принять все меры для того, чтобы предотвратить и не допустить подобное развитие событий в Калужской области. Сегодня в соответствии с требованиями главного санитарного врача Калужской области я подписываю постановление правительства об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это требование коснется государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников социальной сферы, сферы услуг, работников промышленных предприятий, торговли, общепита, транспорта, культуры, развлекательных, массовых, спортивных мероприятий и других категорий граждан. У каждой группы должно быть привито не менее 80% людей с учетом переболевших в последние 6 месяцев. В случае однокомпонентной вакцины до 18 ноября, двумя компонентами - до 18 декабря текущего года. Такое решение сегодня будет принято. Я прошу министерство здравоохранения обеспечить необходимым количеством вакцин и необходимым количеством прививочных пунктов. Сделать так, чтобы никакие очереди у нас не толпились, чтобы все было сделано максимально комфортно для людей, быстро и без каких-либо сложностей.

Ранее мы рассказывали, что подобные меры введены в соседних с Калугой регионах.

По данным федерального оперативного штаба, на 15 октября в Калужской области прививку от коронавируса сделали 306 727 человек. Коллективный иммунитет составляет 39%, что заметно ниже общероссийского. Чтобы стать регионом, свободным от ковида, нужно привить не менее 80% жителей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2021 09:23 21 4939
Тэги: общество коронавирус владислав шапша
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