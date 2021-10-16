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Соседние с Калужской областью регионы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 16.10.2021 18:17 4 1251
Соседние с Калужской областью регионы ввели новые ограничения из-за коронавируса

По всей России растет количество заболевших от коронавируса. Отличительной чертой четвертой волны пандемии становится высокая смертность. Ежедневно от COVID-19 в стране умирает почти тысячу человек. В Калужской области никаких новых ограничений пока не введено. А вот в соседних регионах они уже приняты или готовятся.

Смоленск

В Смоленской области при населении в 920 тысяч человек в сутки выявляется большее 300 новых случаев COVID-19. Привиты 287 тысяч.

На этой неделе там ввели жесткие ограничения по массовым мероприятиям. Участвовать в них могут лишь привитые от коронавируса либо люди со справкой о перенесенной болезни в последние полгода.

На концерты, в кино и музеи также пускают только вакцинированных.

Посетителям торговых центров также нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справку либо отрицательный результат ПЦР-теста. С 25 октября такое требование распространится на салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны и фитнес-клубы.

Временно закрыты фуд-корты, общепит на вокзалах и заправках. А кафе и рестораны закрывают залы на период с 23:00 до 6:00.

До 1 ноября должны быть привиты 80% работников сфер торговли, услуг, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики. Также вакцинироваться должны сотрудники организаций, оказывающих услуги почтовой связи, работники общественного транспорта и такси, а также те, кто работают в сфере просветительских и зрелищных мероприятий.

Тула

В Тульской области при населении в 1,45 миллиона в сутки выявляется около 150 новых случаев. Привиты – 596 тысяч человек.

С 19 октября в Туле планируется ввести QR-коды для посещения музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий. Возможно также введение таких мер в ресторанах, кафе и торговых центрах.

Заведениям общественного питания также хотят разрешить только на доставку с 00:00 до 07:00.

Также в Тульской области возможен запрет банкетов и корпоративов.

В Тульской области обязательная вакцинация введена для как минимум 60% сотрудников, работающих в сфере торговли, услуг, образования, медицины, общепита, транспорта. Кроме того, обязательная вакцинная затронет сотрудников МФЦ, системообразующих предприятий, а также чиновников.

Брянск

В Брянской области при населении в 1,24 миллиона человек в сутки выявляется более 300 новых случаев коронавируса.

Местное правительство запретило кафе и ресторанам работать после полуночи. Также запрещены корпоративы.

На массовых мероприятиях должно быть не более 50 человек. Спортивные соревнования проводятся без зрителей.

Также в Брянской области остановили работы детских развлекательных центров и игровых комнат, а несовершеннолетним запретили находится в торговых центрах без взрослых.

Введена обязательная вакцинация для социально-значимых сфер: госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Орел 

В Орловской области при населении в 725 тысяч человек выявляется больше 200 новых случаев коронавируса за день.

В этом регионе планируется остановить диспансеризацию, профилактические медосмотры и плановую госпитализацию.

Вопрос о введении QR-кодов пока прорабатывается.

Подмосковье

В Московской области при населении в 7,7 миллиона человек в сутки выявляется более 2000 новых случаев коронавируса.

Там разрешены мероприятия под открытым небом, если количество зрителей составляет до 500 человек. В закрытых помещениях можно собираться компаниям до 50 человек. 

Заселяться в гостиницы более чем 3 дня могут только привитые, с сертификатом, справкой о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом.

К 10 декабря минимум 80% сотрудников компаний, относящихся к сфере услуг, должны быть вакцинированы. 

Москва

При населении в 11,9 миллиона человек в Москве выявляется сейчас около 6500 новых случаев коронавируса в сутки.

На мероприятиях залы можно заполнять только на 50%. 

Концерты и другие развлекательные мероприятия проводятся с ограничением в 500 зрителей.

Введена обязательная вакцинация для сферы услуг и городских служащих.

Калуга

В нашей области при населении в миллион человек выявляется около 150 новых случаев ковида в сутки.

На данный момент действует масочный режим в общественных местах. И это едва ли не единственное ограничение в связи с пандемией.

Обзательная вакцинация не вводилась. В сфере услуг, по последним официальным данным, привито около 35% работников.

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Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 16.10.2021 18:17 4 1251
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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