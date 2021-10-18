Калужан обязали привиться первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 ноября

Как мы уже рассказывали, с 18 октября в Калужской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Текст постановления пока не опубликован, но губернатор Владислав Шапша сообщил, что уже его подписал.

- Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации: государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники социальной сферы, сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, - подчеркнул Владислав Шапша. - Очень важно, чтобы прививку сделали те, кто по роду свой деятельности контактирует с большим количеством людей, представители старшего поколения.

Как отметил губернатор, охват вакцинацией среди указанных категорий должен составить не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

Первым компонентом люди должны быть привиты до 15 ноября. Хотя ранее называлась дата 18 ноября.

- Задача приоритетная. Сроки сжатые, - заявил Шапша. - Поручил министру здравоохранения Константину Пахоменко лично контролировать, чтобы было обеспечено необходимое количество доз вакцин, прививочных пунктов. Надо выезжать на предприятия. Чтобы не создавать очередей, и люди могли удобно и комфортно сделать прививку.

UPD. Опубликован текст постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

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