Кому в Калужской области нельзя делать прививку от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области с 18 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Но перечень этих категорий такой длинный, что туда попадает едва ли не все взрослое население региона. В то же время в документе Роспотребнадзора сказано, что от обязательной вакцинации освобождаются те, у кого есть противопоказания к применяемым в России вакцинам.

Различия четырех вакцин

На данный момент прививку от коронавируса в нашей стране делают четырьмя отечественными препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В инструкциях к этим вакцинам перечни противопоказаний похожи, хотя есть и небольшие различия.

«Спутник V»

Наиболее распространенный в России препарат по профилактике COVID-19 не применяется, если у пациента есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Также нельзя прививаться в течение двух-четырех недель после тяжелой ОРВИ.

«Спутник V» не применяют при возрасте пациента меньше 18 лет и кормящим матерям.

Второй компонент вакцины не вводят при тяжелой реакции на первый.

Что касается беременных, то препарат применяют только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

«КовиВак»

У этого препарата противопоказания практически такие же. Из различий лишь то, что при беременности он однозначно не применяется.

А при хронических заболеваниях возможность вакцинации определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

«ЭпиВакКорона»

У данного препарата противопоказания такие же, как у «Спутника V».

Помимо этого, вакцину нельзя вводить людям с иммунодефицитом и злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями.

Для беременных он также не применяется.

«Спутник Лайт»

Отличие от «Спутника V» - легкая версия не вводится беременным.

Нужно ли прививаться, если есть антитела?

У многих калужан возникли вопросы, нужно ли будет прививаться, если в крови уже есть антитела после болезни. Даже если прошло больше шести месяцев. Этот вопрос 19 октября прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, - подчеркнули в Минздраве. - Если вы переболели недавно, конечно, вакцинацию можно отложить на полгода, но вакцинироваться все равно нужно, даже тем, кто переболел, или имеет антитела, так как со временем уровень антител снижается. Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса.

Делать ли ПЦР-тест перед прививкой от коронавируса?

Еще один из вопросов Минздраву – почему не делают ПЦР-тест перед прививкой. Одна из калужанок опасается, что человек уже может болеть бессимптомно, а препарат спровоцирует тяжелую реакцию.

- Лично я этого боюсь, - написала женщина в соцсетях. - И еще почему нужно подписывать добровольное согласие, то есть брать на себя ответственность за последствия, которые могут быть непредсказуемы. Для меня уж точно. Я не против вакцинации, но я за индивидуальный подход.

Представитель министерства здравоохранения ответил следующее:

- ПЦР тестирование проводится по медицинским показаниям. По желанию вы можете сделать его на платной основе. Вакцины безопасны, они хорошо переносятся и обеспечивают стойкий иммунитет. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%. Вакцина обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболеваний, а также одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые, например, «британский».

Кто решает, можно ли делать пациенту прививку?

Перед вводом вакцины каждого пациента осматривает врач. Кроме того, калужане сами заполняют анкету.

Как пояснили в Минздраве, этих данных достаточно, чтобы врач принял решение:

- Перед вакцинацией врач осматривает пациента, проводит термометрию, сбор анамнеза, измерение сатурации и т. д. Анкета перед вакцинацией от ковид служит для врача важным источником сведений о возможных противопоказаниях у пациента к постановке вакцины. Так, врач имеет перечень противопоказаний, который приведен к инструкции к вакцине, и ответы пациента в регламентировано форме. Таким образом, он сопоставляет эти данные для оценки возможности проведения вакцинации. Пациент, заполняя анкету, должен указать все свои хронические заболевания.



Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса? Да Нет, но собирался сам в ближайшее время Нет, но теперь сделаю из-за нового постановления Нет, у меня медотвод Пока не знаю, буду ли делать Не буду ни при каких обстоятельствах Голосование заканчивается 02/11/2021

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!