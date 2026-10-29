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Новость дня Криминал

16-летняя калужанка забрала 700 тысяч у пенсионерки и перевела мошенникам

Дмитрий Ивьев
29.10, 09:06
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В четверг, 29 октября, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

Юную жительницу региона обвиняют в крупном мошенничестве.

- 16-летняя девушка посредством переписки в мессенджере «Телеграм» вступила в организованную преступную группу телефонных мошенников, в которой за вознаграждение должна была выполнять роль курьера, забирая денежные средства у обманутых граждан и передавая их в оговоренном куратором месте третьим лицам, - заявили следователи.

В марте 2024 года мошенники обманули пожилую жительницу села Хвастовичи. По телефону женщину убедили в том, что её дочь стала виновницей ДТП. Женщина отдала приехавшей девушке-курьеру 700 тысяч.

Обвиняемая оставила себе 7000, а остальное перевела на счет преступников.

Вскоре по этому делу начнется суд.

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