16-летняя калужанка забрала 700 тысяч у пенсионерки и перевела мошенникам
В четверг, 29 октября, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.
Юную жительницу региона обвиняют в крупном мошенничестве.
- 16-летняя девушка посредством переписки в мессенджере «Телеграм» вступила в организованную преступную группу телефонных мошенников, в которой за вознаграждение должна была выполнять роль курьера, забирая денежные средства у обманутых граждан и передавая их в оговоренном куратором месте третьим лицам, - заявили следователи.
В марте 2024 года мошенники обманули пожилую жительницу села Хвастовичи. По телефону женщину убедили в том, что её дочь стала виновницей ДТП. Женщина отдала приехавшей девушке-курьеру 700 тысяч.
Обвиняемая оставила себе 7000, а остальное перевела на счет преступников.
Вскоре по этому делу начнется суд.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!