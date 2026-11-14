В Калуге сбили вышедшего на дорогу водителя
Авария произошла около 22:00 в пятницу, 13 ноября, у дома №328б на улице Московской.
По предварительной информации полиции, 20-летний водитель «Хендая» ехал по улице Московской со стороны Азаровской и врезался в попутную «Ладу».
После этого «Лада» отлетела в 46-летнего мужчину, который вышел из автомобиля «Инфинити» для установки знака аварийной остановки.
Травмы получил водитель «Инфинити». Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
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