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В Калужской области прогнозируют дождь и сильный ветер

Дмитрий Ивьев
13.11, 05:50
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В пятницу, 13 ноября, в Калужской области синоптики ожидают пасмурную погоду. В течение дня возможен дождь.

Утром температура воздуха составит около плюс 1 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 7 метров в секунду.

Атмосферное давление опустится до 733 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже климатической нормы.

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