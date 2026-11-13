В Калужской области прогнозируют дождь и сильный ветер

В пятницу, 13 ноября, в Калужской области синоптики ожидают пасмурную погоду. В течение дня возможен дождь.

Утром температура воздуха составит около плюс 1 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 7 метров в секунду.

Атмосферное давление опустится до 733 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже климатической нормы.