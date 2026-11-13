В Калужской области прогнозируют дождь и сильный ветер
В пятницу, 13 ноября, в Калужской области синоптики ожидают пасмурную погоду. В течение дня возможен дождь.
Утром температура воздуха составит около плюс 1 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.
Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 7 метров в секунду.
Атмосферное давление опустится до 733 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже климатической нормы.
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