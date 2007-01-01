“Остап Бендер в Калуге: полупустой зал и Сталин на плакате”

Премьера второго спектакля дилогии о похождениях Остапа Бендера – «Золотой теленок» - в калужской драмтеатре прошла в марте 2023 года.

Бурные овации после окончания постановки, 18 мая 2025 года сменились полупустым партером. Более того, уже в антракте зритель потянулся к выходу из театра.

Спектакль длится более трех часов, однако в калужском драматическом до этого были постановки и более продолжительные, но интерес зрителя к ним так быстро не угасал.

Почему за столь короткий срок спектакль не собирает аншлаги и, главное, для чего на сцену выведен Иосиф Сталин? Рассказываем нашу версию.

Как мошенник стал романтиком

Пересказывать бессмертные произведение Ильфа и Петрова нет смысла, их «12 стульев» и «Золотой теленок» знают наизусть почти все.

К личности Остапа Бендера отношение может быть самым разным, авторы сумели сделать мошенника и обаятельным, и привлекательным.

Режиссер спектакля, главный режиссер Калужского драмтеатра Роберт Манукян пошел дальше. Он вывел на сцену не только авторов произведения, вставил в действие персонажей из «12 стульев», но и вышел сам в образе вождя народов.

Смысл игры Ильфа и Петрова в шахматы на сцене становится понятным лишь в финале, когда выясняется, что все это трехчасовое действо – показ истории про Остапа Бендера Иосифу Сталину. Понятно, что в этой шахматной партии победит Иосиф Виссарионович. Важно, как он победит.

Режиссер изменил финал истории – Остапа арестовывают с миллионом в чемодане, однако Сталин советует авторам изменить концовку.

- Такие люди нам нужны, пусть работает у нас, - заявляет он Ильфу и Петрову.

Другими словами, Роберт Манукян (а то, что это именно его мнение говорит факт выхода самого режиссера в роли Сталина) в 2023 году заявляет, что нам в стране нужны мошенники, что дурить простых людей это нормально, если при этом выводятся на белый свет коррупционеры и хапуги государственного масштаба. Смелое заявление.

Симпатия к Остапу проявляется и некоторых других моментах. Из подробного пересказа «Золотого теленка» вымаран эпизод общения миллионера Остапа с молодыми людьми в поезде.

Более того, Зоя Синицкая предстает этакой туповатой, фарсово грубой советской идиоткой. Жалости, а тем более любви к ней со стороны Остапа невозможно даже представить.

А вот сумасшедший дом, куда попадает главбух Берлага выписан в спектакле очень подробно. Понятно, что дурдом с сумасшедшим главврачом в желтых штанах – это фига в кармане.

И если спектакль выпускался бы на рубеже 80-90-х годов, да даже в самом начале нынешнего века, такая трактовка вызвала бы аплодисменты. Но, премьера прошла в 2023-м.

Романтик Остап дарит деньги не только Шуре Балаганову, но и Ипполиту Воробьянинову, которого режиссер тоже выводит на сцену, будто бы из предыдущего своего спектакля «12 стульев».

Всеми силами режиссер дает нам понять, насколько личность Бендера ему близка и приятна. Этакий Робин Гуд советского разлива, который нужен нам сегодня.

Наконец, фраза Паниковского: «Поезжайте в Киев!» звучит нынче по-особому пикантно.

Безусловно, творческий человек имеет право на самовыражение, более того, он и живет ради этого. Кроме того, это лишь вариант понимания спектакля Роберта Манукяна. У каждого зрителя, наверняка есть свой.

Неласковый май

В свое время фанаты актера Игоря Кумицкого вполне могли заткнуть за пояс своих коллег из фан-клуба Юры Шатунова. Однако, 18 мая на спектакле их заметно почему-то не было. Трехчасовая комедия прошла практически в гробовой тишине зала. Нет, были отдельные смешки от одной компании, но исступления от появления кумира не наблюдалось.

Белые розы слегка подвяли. Даже работавшие безотказно фишки, когда Кумицкий в роли Остапа пытался вывести на смех короткими повторами вопросов, на секунду как бы выпадая из образа не работали – зал молчал.

Вяло реагировал зритель и на предложение общения – призыв Остапа проголосовать поднял лишь десяток рук.

Да и сам главный герой будто терялся в огромном количестве персонажей. Можно сказать, что от этого «Золотой теленок» стал ансамблевым спектаклем, а не шоу Кумицкого. В отсутствие педалирования обычных «ужимок и прыжков» актер стал незаметен.

Более того, Остап в спектакле, пожалуй, один из самых провальных персонажей.

Выстроенная режиссером линия героя слишком схематична, Остапу просто нет пространства для чувств. Даже линию с Зосей (Елена Короткова) и ту убрали.

Бендер ходит и говорит текст Ильфа и Петрова, а в финале чуть ли не отдает честь Сталину.

Эх, прокачу!

Есть в калужском «Золотом теленке» и логическая неправда.

Например, когда Остап приходит к председателю исполкома (Сергей Путинцев) и представляется сыном лейтенанта Шмидта, то реакция чиновника очень своеобразная. Никакого удивления, будто в Арбатов каждый день заглядывают сыны и дочери советских легенд.

А вот Корейко (Дмитрий Денисов) при всей схематичности и фарсовости постановки выглядит убедительно.

Он правдив и логичен на протяжении всего спектакля. За ним интересно наблюдать. Как и за Козлевичем (Кирилл Бессонов). Адам Казимирович фактурен, за ним видна история и человек.

Первое появление в калужском «Золотом теленке» Паниковского вызывает некоторую оторопь. Ловишь себя на мысли – этого не может быть, Зиновий Гердт ушел от нас в 1996 году.

Увы, фактура Михаила Кузнецова, играющего в Калуге Паниковского, не позволила актеру оторваться от образа, созданного Гердтом. Жесты, манера говорить, даже поедание кефира ложечкой – все невольно вызывало в голове кадры того знаменитого кинофильма.

Вырваться из такого восприятия, вполне возможно, смог бы откровенный поклон знаменитому артисту. Да хотя бы, если б калужский Паниковский где-то раз-другой похромал как Гердт. Тогда вся роль обрела бы совершенно иную тональность.

Мы бы поняли, что это дань уважения и приняли бы такой поворот с удовольствием.

А в ответ – управдом

Красивая мечта Остапа о Рио, так эффектно заявленная начальным танцем с девушками в шикарных костюмах (художник по костюмам Оксана Богданович), разбивается о советские реалии. Идея авторов осталась в спектакле Роберта Манукяна.

Однако режиссер жалеет Остапа. Бендера не грабят таможенники, ему не придется искать работу, место управдома ему предлагает сам Сталин.

Что страшнее: концовка Ильфа и Петрова или Манукяна?

Тут каждый волен сам сделать вывод.

Секунда час бережет

Роберт Манукян любит ставить эпохальные красивые полотна. Однако, если в «Борисе Годунове» длиннющее начало с очень подробным введением зрителя в тему логично – чтобы те же подростки, пришедшие на спектакль, поняли, о чем речь – то в «Золотом теленке» тяга к подробности, на наш взгляд, сыграла с режиссером злую шутку.

Трехчасовое пересказывание романа Ильфа и Петрова на сцене утомляет. Ситуации и финал известны всем. На такие спектакли зритель приходит скорее не для того, чтобы следить за фабулой. Тут важно, как это происходит.

И время в этом случае едва ли не важнейший фактор.

Затянутость спектакля утомляет. Может быть поэтому «Золотой теленок» так быстро выпал в театре из разряда аншлаговых постановок, а май тут ни при чем?