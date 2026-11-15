Калужанин собрал коллекцию из выброшенных вещей

Фото: Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Николай Офицеров, сотрудник «Калужского регионального экологического оператора», собрал необычную коллекцию. Он работает мастером участка по содержанию контейнерных площадок. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В коллекции – картины, статуэтки, постеры и необычные маски. Это не экспозиция художественной галереи, а личные находки Офицерова. Мужчина собирает интересные выброшенные вещи и хранит их в гараже.

Со временем находок стало так много, что получилась импровизированная выставка. Чего здесь только нет – от предметов искусства до странных и забавных вещей.

- Уверен, некоторые экземпляры вас удивят! – говорит Вячеслав Лежнин.

Кстати, в последнее время набирает популярность «треш-дайвинг». Так в соцсетях называют поиск пригодных вещей в мусорных баках. Движение фриганства появилось ещё в 1980-х как протест против избыточного потребления. В последние годы тренд стал заметнее благодаря интернету.