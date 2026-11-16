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Недвижимость и ЖКХ

В Перемышле монтируют станцию водоочистки

Дмитрий Ивьев
16.11, 09:22
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В Перемышле идёт установка новой блочно-модульной станции водоочистки. Её производительность составит 50 кубометров воды в час — этого объёма хватит, чтобы снабжать население питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас специалисты собирают станцию в специальном закрытом и отапливаемом помещении на территории предприятия. Параллельно в населённых пунктах готовят площадки под оборудование: обустраивают фундаменты и прокладывают электросети.

После завершения сборки станцию доставят к месту установки спецтранспортом, подключат к водопроводным и электрическим сетям, а затем проведут пусконаладочные работы. По их итогам станция начнёт подавать жителям воду, отвечающую действующим санитарным требованиям.

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