Убийство чемпиона России в Калуге: что привело к трагедии

Фото: скриншот оперативного видео.

В Калуге раскрыто убийство известного спортсмена и тренера Дмитрия Исаева.

Следователи установили, что причиной трагедии, которая произошла в мае этого года, стал конфликт на почве ревности. Чемпион России по функциональному многоборью погиб от рук бывшего мужа женщины, с которой он встречался.

Выстрелил в упор

В эфире телеканала «Россия 24» 15 ноября вышел большой репортаж об этом преступлении.

Напомним, Дмитрий Исаев был застрелен в ночь на 7 мая во дворе дома на улице Болотникова.

Преступление попало в объективы камер видеонаблюдения. На записях видно, как к месту встречи подъезжают три машины. Первым на площадке оказывается черный «Мерседес», водитель которого ждет, глядя в смартфон. Через несколько минут приезжает «Рендж Ровер» с номером 777, из которого выходит крупный мужчина в футболке. Затем подъезжает голубой седан, за рулем которого сидит сам Исаев. Спортсмен тепло здоровается с обоими, и поначалу кажется, что встреча проходит мирно.

Спустя пару минут разговор переходит на повышенные тона. Исаев остается один на один с водителем «Мерседеса», а мужчина в футболке подходит к своему автомобилю, достает с заднего сиденья карабин и стреляет в спортсмена практически в упор.

Звучит второй выстрел. Раненый Исаев ползет по асфальту вокруг своей машины. Водитель «Мерседеса» останавливает нападавшего, и оба уезжают. Случайные прохожие вызвали медиков, но спасти спортсмена не удалось.

Приметная машина

Авторы репортажа пообщались с отцом погибшего - Владимиром Исаевым. Тот до сих пор с трудом верит в произошедшее.

О трагедии Владимир Семенович узнал совершенно случайно, в магазине. Его встретила сестра жены и попросила позвонить старшему сыну. Тот и рассказал о беде.

Отец погибшего.

Следователи быстро вышли на след подозреваемых. Заместитель руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калужской области Антон Калюта рассказал, как проходила работа на месте преступления.

- Следственная группа, выезжавшая на место, изъяла гильзу, был снят след транспортного средства, след обуви.

Черный «Мерседес» и «Рендж Ровер» с запоминающимися номерами объявили в розыск.

- Машина была приметная, номера на машине также легко запоминаемые, они были переданы в полицию, и по соответствующей ориентировке он был задержан на территории Брянской области сотрудниками регионального МВД, - добавил Калюта.

Евгений Родин, а «в девичестве» Цулукия, пытается убедить следствие, что убивать не хотел, но ему мало кто верит.

Основным подозреваемым оказался 41-летний калужский предприниматель Евгений Родин. На первом допросе он признался, что стрелял в Исаева, но заявил, будто не хотел убивать спортсмена и не смог совладать с эмоциями.

Через несколько дней следователи задержали пособника Беслана Зукаева по прозвищу Бес.

- После установления дополнительных обстоятельств 12 мая был задержан пособник, - уточнил Калюта.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калужской области Алексей Веретенников пояснил роль второго фигуранта.

- Второй фигурант оказывал помощь в убийстве мужчины, а также за несколько дней до произошедшего высказывал с применением ножа угрозу убийством.

Любовный треугольник

Корень конфликта лежал в личной жизни. Речь шла о фитнес-тренере Виктории, бывшей жене Родина. Несколько лет супруги жили вместе, у них родилась дочь. Но со временем начались ссоры, и Виктория ушла. Вскоре в ее жизни появился Дмитрий Исаев. Их объединили чувства и общая страсть к спорту.

Родин не смог смириться с потерей. По данным следствия, еще за год до убийства он вместе с Зукаевым похитил Викторию, вывез ее в гараж, где длительное время удерживал и избивал, требуя прекратить общение с Исаевым.

Дмитрий Исаев.

Это не помогло. За несколько дней до расстрела Зукаев встретился со спортсменом и, приставив нож к шее, пригрозил убить, если тот не разорвет отношения с Викторией. Угроза не подействовала. Тогда Родин, по версии следствия, решил устранить соперника навсегда.

- Было установлено, что на месте совершения преступления первым оказался пособник, прибыл на своем личном транспортном средстве, после этого на данное место приехал соответственно исполнитель, далее через непродолжительное время прибыл уже сам потерпевший, между ними состоялась непродолжительная беседа, после чего исполнитель отошел к своему транспортному средству, достал огнестрельное оружие, лежащее у него в машине, гладкоствольный карабин, - рассказал Калюта.

Сам Родин на допросе жаловался, что Виктория не давала ему видеть дочь, и утверждал, будто она требовала за встречи с ребенком деньги.

Зукаев свою вину отрицает. Он утверждает, что приятель просто позвал его попить чаю.

Биография самого Родина тоже заслуживает внимания. Несколько лет назад он был известен под фамилией Цулукия. Уроженец Калуги, по образованию юрист, он непродолжительное время служил в милиции, затем работал судебным приставом.

В 2012 году его осудили за должностной подлог и мошенничество, тогда он отделался штрафом, сменил фамилию и ушел в бизнес.

Виктория, ставшая невольной причиной трагедии, сейчас дает показания. Она не верит в раскаяние Родина.

- Сейчас он там сидит в тюрьме и строит из себя жертву, господи, ну и пусть строит.

Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения. Родину инкриминируют убийство, Зукаеву пособничество. Расследование продолжается.