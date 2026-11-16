Здание в переулке Воскресенском признали непригодным для проживания.

Трехэтажное здание бывшего общежития КГУ демонтируют.

Разговоры об этом начались ещё пять лет назад. Однако работы затянулись из-за того, что здание находилось в федеральной собственности.

Летом на сайте госзакупок сообщалось, что начальная цена контракта на снос здания – около 10 миллионов рублей.