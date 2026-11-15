На развязке Гагаринского моста в Калуге автобус врезался в Mitsubishi
Сегодня, 15 ноября, в Калуге затруднено движение при въезде в город. Затор образовался на пути от набережной в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы.
По их словам, при заезде на улицу Гагарина рейсовый автобус врезался в автомобиль Mitsubishi.
Из-за аварии на этом участке образовался затор.
Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда. Причины столкновения пока неизвестны.
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