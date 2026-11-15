На развязке Гагаринского моста в Калуге автобус врезался в Mitsubishi

Сегодня, 15 ноября, в Калуге затруднено движение при въезде в город. Затор образовался на пути от набережной в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, при заезде на улицу Гагарина рейсовый автобус врезался в автомобиль Mitsubishi.

Из-за аварии на этом участке образовался затор.

Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда. Причины столкновения пока неизвестны.