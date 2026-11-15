Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На развязке Гагаринского моста в Калуге автобус врезался в Mitsubishi
Новость дня Происшествия

На развязке Гагаринского моста в Калуге автобус врезался в Mitsubishi

Владимир Андреев
15.11, 16:02
1 1622
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сегодня, 15 ноября, в Калуге затруднено движение при въезде в город. Затор образовался на пути от набережной в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, при заезде на улицу Гагарина рейсовый автобус врезался в автомобиль Mitsubishi.

Из-за аварии на этом участке образовался затор.

Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда. Причины столкновения пока неизвестны.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
11 оценили
9%
18%
0%
0%
0%
73%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitqSWpYNmZ0VS8rVzNJclJRbUNBYmc9PSIsInZhbHVlIjoiODBuanZzZDZrc1pKVEtLN2hrV1lHOWExbWpSRXYrZnBZZUtWVkhMNjViSCtqTERLM1RNL3A1OUpsMmpvcFRwYVFKUC9ZK3Q4VHRlV1R2OXFTaDlwek5ZNWNQR2s0eFFuc1ZZTStOTzFtK3pwU1dER293aFZVZG9Yek9QUWNNNjhQeFBRRkx2Q0I4NHBqZ3YybFNwOWpESStVOGh6RVRGbG5iWUdXNlk1YW9QQmtFNHltUDVOeE50MkdjT0lHTE5oeXA5TTRFVERtcHhMSmxjNzBQdEI5S0o1K3YydTZ4Z0QzdDFEUlJiQXFuUFZaUTZ5V250cGNUekJqL2V4L1BhWVV2V3JGazhGNzBDNDhhRkRHNFhOdkxxbnk2dDVua3d6czg5a1JJUFdOY0dHVkRENHhDbmdLWGVTNlNEUHY0SklVa2JtVzJvSWlUSXcvM3V1ZGs2YWp0VUlROU5aSDNsMFhEOVM3T0d6Qmk3aGd4NkZCdFhwdm5qc0Y2V0xtekFBNmJ0R1dZRzJBWVNabjVnb0xtUkZNeitVOUV0Si9raWhqaUNWWDJwRE90dmxDcHJEZEtYOHFmcHROVlBtNEIwbCIsIm1hYyI6IjI3M2Q5YTdlODJmYjI5YWZjODk3OTE4ODIwNzkzOTI4OWU5YzMzZTEwZjg5ODE0ZjA0M2RiMWFkZjcxODVkOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpVTnphVXpiMng5UElYZURLRm05SlE9PSIsInZhbHVlIjoiRXBFeFlERmtSNlpLUlF4RGNEeXFjTUZ5YmJIQTRSTzByWGJtWnlXNldaQTZwNldMbmlNVDBBdHk4Vkh2aTZPdFU0SGhCdFE0Z09KZUFKY0VSZGNianIvZ3ZzV3VnOVFWcHMzU2JJeklaUC9rZS9LcS94UWlvVzdKd2x3TVBlbjhkWThybUpWSEt5TGNlQ2RTTE1sT21SU0Z0cGQya3hUcVphSzdIY2MyZXFqajRIQ0VPZG9iclpET2lFWmwrVytxZVpXN2NBd3IwbjZQVkRaSFFHeHBjdlpaRFBJWXE5a013U3lLWmV1UTVIcTFlUVpFQWtzZFZtYXczTjIvbkNGYzJQYWhkcm5YL1RhVE1DVHhNYlNIZXNUZ1VpRGNSdkxuZmVXaHFSQ2k4aytkV1BxTWVyY0RrOXJ5NnY3OTdqdjlwVGRLeExxaEtjU291QnRaeDF1TEpOWUZISFNmSnB3elZrakpYcHhXc3BBNzEwalVIaE1HNjlNZGUrQUhicGJEUlJmVWJadXlPejdrVEhNV25qb3M2OFdHLzl5S1dQWmdTNE9RM3VteUpnaE5JbkQxN0dNNlgvTFptU1pSRGZ2R0lvYWhlN21JWXFjVzR3dnVZYkpJeTFPOGJ2d3luL3B5R3YrbGJ6N3QxeUVhdFV6aGVrVzRvL1lJRzkyTlBXOXNzM2tjRlFPZzFuNk04VGQ0OVkxZUFiTENzdDg5Zk0rNWFmbjF6dm14UmRmNTdrR3pkbUNFM3ByUnRhWUNTeWUrWlVMTVlvVnc2enpyaEFpR1hzOWpDYTByK094WTVIbit4elhxSGlTTVdVU3dTUVZOLzRIRXhZem4vRDdSSlFPeCIsIm1hYyI6ImJkOTllMzUzMTkzNWEzNWNlNjMyZDNhNTExNWNmYWZiMjkyM2I4ODY4ZDI1OWQwY2EyNGY3OWZmYjFhNTc4NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+