В Калуге у экс-начальника полиции конфисковали машину, квартиру, дом и участок

В доход государства обращено имущество бывшего сотрудника полиции стоимостью более 17,8 миллиона рублей, рассказали 29 октября в прокуратуре региона.

Он не смог подтвердить законность происхождения денег.

- Сотрудник полиции, занимая последовательно должности начальника УМВД России по г. Калуге, заместителя и начальника центра профессиональной подготовки УМВД России по Калужской области, приобрел в 2020-2022 годах автомобиль «Toyota Camry», квартиру в г. Орле, а также земельный участок площадью 1905 кв. м на территории Боровского района, где в последующем построил двухэтажный кирпичный дом, площадью 360 кв. м, - заявили в прокуратуре. - Большую часть указанного имущества общей стоимостью свыше 17,8 млн рублей, что в несколько раз превышает его доход за предшествующие 3 года, сотрудник полиции оформил в собственность своей родственницы, являющейся пенсионеркой.

Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства обращены автомобиль, квартира, земельный участок и дом.

В областном суде уточнили, что речь идет о Вадиме Мартынове, которого в декабре 2025 года задержали по подозрению в получении взяток.