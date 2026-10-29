В Калуге у экс-начальника полиции конфисковали машину, квартиру, дом и участок
В доход государства обращено имущество бывшего сотрудника полиции стоимостью более 17,8 миллиона рублей, рассказали 29 октября в прокуратуре региона.
Он не смог подтвердить законность происхождения денег.
- Сотрудник полиции, занимая последовательно должности начальника УМВД России по г. Калуге, заместителя и начальника центра профессиональной подготовки УМВД России по Калужской области, приобрел в 2020-2022 годах автомобиль «Toyota Camry», квартиру в г. Орле, а также земельный участок площадью 1905 кв. м на территории Боровского района, где в последующем построил двухэтажный кирпичный дом, площадью 360 кв. м, - заявили в прокуратуре. - Большую часть указанного имущества общей стоимостью свыше 17,8 млн рублей, что в несколько раз превышает его доход за предшествующие 3 года, сотрудник полиции оформил в собственность своей родственницы, являющейся пенсионеркой.
Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства обращены автомобиль, квартира, земельный участок и дом.
В областном суде уточнили, что речь идет о Вадиме Мартынове, которого в декабре 2025 года задержали по подозрению в получении взяток.
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