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Криминал

В Калуге арестован мужчина, обвиняемый в вымогательстве

Дмитрий Ивьев
29.10, 16:25
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По данным следствия, в августе этого года калужанин вместе с сообщниками несколько раз требовал у местного жителя не меньше 2 миллионов рублей.

При этом в отношении потерпевшего применялось насилие, рассказали в областном суде.

Двух соучастников взяли под стражу ещё в сентябре, а самого обвиняемого объявили в розыск. В октябре его задержали сотрудники Госавтоинспекции. При себе у мужчины был предмет, похожий на пистолет, а ещё он пытался предъявить поддельные документы, но его личность всё равно установили.

На допросе мужчина вину не признал, но у следствия есть доказательства, что он систематически занимался вымогательством. Учитывая серьёзность обвинений, суд постановил заключить его под стражу на два месяца.

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