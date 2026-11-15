Водитель пострадал при съезде в кювет на дороге Ферзиково — Сугоново
ДТП случилось в 06:40 на 12-м километре трассы 14 ноября. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения управлял автомобилем «ВАЗ 21102». Он не справился с управлением, и машина съехала в кювет.
В результате происшествия пострадал сам водитель. Его доставили в медицинское учреждение.
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