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Новость дня Обнинск

В Обнинске поймали 18-летнего парня, который помогал мошенникам

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:46
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Молодой человек из Ульяновской области нашёл в мессенджере предложение подзаработать. Ему пообещали деньги, если он приедет в Обнинск и будет работать с абонентским терминалом пропуска трафика.

Работодатель снял ему квартиру и прислал технику. Задача парня была по указанию куратора менять сим-карты. За эту работу он получил 20 тысяч рублей.

Полицейские нашли у него много сим-карт, роутеры, ноутбуки и другое оборудование. Парень уже признался в том, что делал. Сейчас он под стражей, против него завели уголовное дело, рассказали в МВД.

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