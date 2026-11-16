Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 16 ноября умер известный калужский краевед Дмитрий Малинин
Новость дня Общество

16 ноября умер известный калужский краевед Дмитрий Малинин

Что происходило в Калужской области 16 ноября в разные годы.
16.11, 05:00
3 9393
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 ноября.

1811 - в сельце Юдинки Козельского уезда родился Александр Дмитриевич Кавелин (1811-1881?). Его отцом был Дмитрий Александрович Кавелин (1778 – 1851), директор главного педагогического института и Санкт-Петербургского университета, родным братом – знаменитый историк и публицист Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885), а двоюродным братом – Лев Александрович Кавелин (отец Леонид). Род Кавелиных был занесен в VI часть Калужской дворянской родословной книги. Инженер-поручик, гражданский инженер А.Д.Кавелин занимался строительством и благоустройством города Калуги, служил в Калужской губернской строительной комиссии. Его имя осталось в истории строительства Дворянского депутатского собрания в Калуге, нового здания городского театра на территории Городского сада, фонтана на Староторжской площади и других сооружений XIX века.

16.11-7.12.1905 г. – забастовка рабочих фабрик Исаева, Александрова, Ежикова и Полежаева в Боровскрм уезде, предъявивших политические и экономические требования (см. фотодокумент)

1927 - в деревне Зажово (ныне Костиково) Дзержинского района родился Юрий Николаевич Костиков (1927-1945), Герой Советского Союза (19.04.1945). Краткое изложение боевого подвига Героя Костикова Ю.Н.: "В ночь на 9 апреля 1945 г. до 300 вражеских солдат и офицеров трижды предприняли ожесточенную контратаку против наших подразделений с целью прорыва к Земландской группировке. Зайдя в тыл батальонам, немцы вплотную подошли к штабу полка. Гвардии сержант Костиков, будучи на охране командного пункта, обнаружил вражеских солдат, крадущихся вдоль домов. Не растерявшись, он открыл шквальный огонь и заставил противника залечь. Под прикрытием сильного пулеметного и автоматного огня немцы снова поднялись в атаку и стали окружать отважного пулеметчика. Когда кончился запас патронов, товарищ Костиков гранатами и автоматными очередями отбил и эту атаку немцев. Будучи тяжело раненным, нашел в себе силы снарядить пулеметные ленты, и при третьей атаке немцев шквальным огнем товарищ Костиков вновь обратил врага в бегство. В этом бою товарищ Костиков погиб, но ни один немец не прошел. Перед его пулеметом валялось 50 трупов вражеских солдат и офицеров. Товарищ Костиков посмертно достоин присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Похоронен в городе Калининграде на дивизионном кладбище. Имя Героя носят улицы в Москве и Калининграде,  а также корабль морского флота.

1933 – в Калуге умер известный калужский краевед, историк, действительный член Русского географического общества Дмитрий Иванович Малинин. Его книга «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» (Калуга: Калуж. экскурс. комис., 1912) пользуется популярностью и сегодня. 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
16 оценили
6%
13%
63%
0%
0%
19%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik03THA2M2RIRDJyL0g5MitiYmtUWkE9PSIsInZhbHVlIjoiTXJDQWNvSm9aYkcwMERQUTlOeUgwNTVVSHM2S1lMcVRvMzB0bUhCWWlIc3pUSWsvbElDM25ub1plakZyZGYybzhTNE9xc2xjeDh6bkM4V0JLQzRNMFlqSHNSOXBmZFNnd0tPemJkR293eGdESDlZakpQamQ0bUhUZytuOVZJb2lIUjRobW1icVBzL0NUNHM4aisxZFdwNi9hY3BFZkxKTGFvNFF2Z0NMYy9aU0pxczJwM0NEK0xLYmZIVTVZYTdybFVsS1YrSENuT3ptbS9DT2dhSU1KYmsrd0hEWnhCZytZU285ZExTNlp5Z3pJNFJmMnhtZGlHaHpMRmFqZFNxU1VMS0h5VWxvZjFUVHF4OTZab0k3eEc0SzBjNTZBUXZySkgyUWZ3Zk5qODc1VkxYV2NudzVoRUJEQXJ5eUFJS2lUbFpzM1Q5YVRueE9ycVZmU2UwbDZQUG5Sb2ViZ24zbUJ4L0dhdDNtS05TT2FwakVVZWhaVnM1WDAvU05ZNDlCMVRMQzMxUUpzaGlHS0psU2F1ckRPL0JKNDZoZXNBaUVsZjlCSVpLQ0lSLzRTZXBCMkNQQ2hHckZmVHdXSWRtRSIsIm1hYyI6ImY3MDllMTAxNzRmOTllMDI4Njg5YzcxOWZhZTIwNDYyZmU5ODQyMDUwY2MwMDgxMDRhMThkOTYzNWQ2Nzg2NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlWMWtaMFVTM2pzbkV0dUVHL3M4Rmc9PSIsInZhbHVlIjoiU1RaWGxHRlJjNFcxOFgvODhWREFHZVlZamtkU1JsdXFKcWdoalltTGRxcEpuQllldStoQjEvR2M1YzB3VmZSYVMrNzBEL3R4QzZia25MaTBod2JBRUZ5RzlxWjh2TUxOSm12RHU4TEJ6N0dnRzZVRnpaRzA5L3ptU0lhNHpSWTA0aWpTMk9CN1lMVnpSaFptZzYyUVQxdVYza2dENEZoM1hENnNNbVpRNW9KdlZ2NmJUMnRTaXRwRFJqUVlid1ROUHJ3Ni9IbExDMVhxazZ5ZGx6NFZ6eW5nRWh5N1RaZWlITlRjMXpIcGNFd1BseW55Wm9LZml3eGlhcS94ck9namk4OENhMy81bTJFbmJ5T2lFRnpoUG1EV1R3WGR4MTc1d2Q5K2JRTjhtQkpIYmxiUVBPL1g4c29EaDZvYklBa0NVNGlFOTFPc1RSUDl1Wkh2aVhPYlJ1dkZVNVo2ZEVURWYrMHJTTEltbFpZQVA5OTVmNUhPb2EvZ29lS3FNRWZUZ0NUbHhmYS9qWTBGdWFiNko3MjA4cEtTYXo1RjJWa0lRL1BadU1vRkJuNTJOWGdNUVdQWDFsT3Y0d1dxTzJNMmNDTEhnbm5RNWs0bWFyMFVERkdGbkJTSDdRQlB3RXRmUS9QS01oelI3bDM5TnlsWElQUjlDcWVzbW1CRldjZmdBWFU0Z0tSVnZtZTNPRkNsNEJNL0RXRVgrYVpldHhDT3hiQVk0bnA4eEowOWJlV2tFR0I2dGEyR3NPcHFXcmpJMWZiUXZqajJzVW9IeXNpZGNoTG5KMVBXS25LTGtZUXc2NHFWajVyRXpwTHRxRFVYajdZemwrY3p6NmNGMHMyciIsIm1hYyI6ImZhMWFmNmEwYmM3YmZiYmQwZTMwMDViNzQzNTM0NDlhYmU3ZjAyNGE2NDI0ZTFlOWZiY2I0MTMwZTY0ZjBmMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+