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Электропоезд «Иволга 5.0» свяжет Москву и Калугу в следующем году

Владимир Андреев
15.11, 17:47
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Фото: пресс-служба ТМХ.
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Электропоезд «Иволга 5.0 ЦТУ» прошёл все испытания и подтвердил соответствие техническим требованиям. После сертификации состав запустят в серийное производство. Об этом 14 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Состав разработан специально для Центрального транспортного узла. Он связывает регионы, экономические центры и ключевые железнодорожные направления.

- Впереди — первая партия 11-вагонных составов «Иволга 5.0 ЦТУ», которые уже в следующем году выйдут на маршруты Центрального транспортного узла до Владимира, Калуги и Тулы, – сообщил Максим Ликсутов.

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