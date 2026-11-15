Электропоезд «Иволга 5.0» свяжет Москву и Калугу в следующем году

Фото: пресс-служба ТМХ.

Электропоезд «Иволга 5.0 ЦТУ» прошёл все испытания и подтвердил соответствие техническим требованиям. После сертификации состав запустят в серийное производство. Об этом 14 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Состав разработан специально для Центрального транспортного узла. Он связывает регионы, экономические центры и ключевые железнодорожные направления.

- Впереди — первая партия 11-вагонных составов «Иволга 5.0 ЦТУ», которые уже в следующем году выйдут на маршруты Центрального транспортного узла до Владимира, Калуги и Тулы, – сообщил Максим Ликсутов.