А царь-то ненастоящий: почему калужские чемпионы далеко не калужские

Спорт в Калужской области – тема не самая популярная. Хотя в последнее время губернатор региона достаточно часто пишет об успехах наших чемпионов. Вторит главе региона и областное министерство спорта. Особенно в свете Олимпиад. Одни Игры полгода назад завершились в Токио, а вторые – меньше чем через месяц стартуют в Пекине.

Сегодня было официально объявлено о том, что Калужскую область в Поднебесной представит горнолыжник Александр Андриенко. При этом министерство спорта честно пишет о том, что спортсмен родился в Кемеровской области и только последние пять лет выступает за наш регион.

Только вот есть один вопрос: зачем все это? Как пишет минспорта, горнолыжник проживает в Калужской области. То есть ему, видимо, выделили жилье. А это немалые затраты. Но даже если не так, то одна зарплата спортсмена такого класса с оплатой выездов на всероссийские соревнования – это миллионы рублей за пять лет.

А что получила в итоге Калужская область? Возможность болеть за «своего» спортсмена на Олимпийских играх в Пекине? Так Александра, к сожалению, в регионе-то мало кто знает. Каким образом он влияет на развитие спорта в Калужской области? Если бы хотя бы регулярно выступал на каких-то соревнованиях в регионе, проводил мастер-классы для немногочисленных поклонников горнолыжного спорта. Но этого нет. Есть только новость о том, что мы все будем болеть за «калужанина» Александра Андриенко в Пекине.

И это далеко не единственный пример, когда наш регион «покупает» спортсменов. Причем, делает это бездумно. Не как в других субъектах. Можно же взять известного чемпиона, за которым потянутся молодые калужские спортсмены, чтобы они видели, как надо тренироваться.

Александр Андриенко выступит на Олимпийских играх в Пекине.

В этой связи вспоминается пример русского корейца Виктора Ана. Да, наша страна платила ему зарплату, помогла восстановится многократному олимпийскому чемпиону. Виктор в ответ сотворил чудо в Сочи. Но это не главное. За ним появилась целая плеяда наших чемпионов в шорт-треке. Вспомнить хотя бы олимпийского чемпиона и победителя чемпионатов мира и Европы Семена Елистратова. Вряд ли бы он был таким успешным без примера, соперничества и мотивации от Виктора Ана.

На летних Паралимпийских играх мы болели за своих голболисток во главе с главным тренером сборной России. Они представляли в Токио Калужскую область. Но, опять же, были «куплены» в наш регион. Тренируются девушки в основном, как и прежде, в Тульской области, на федеральной спортивной базе в Алексине.

А в Калужской области говорят, что они являются воспитанницами спортивной школы «Эверест», которая была создана, на секундочку, в 2013 году. Тогда, например, голболистке Анастасии Мазур, которая выступала на Паралимпийских играх в Токио за Калужскую область, было уже 23 года. Как ее могли воспитать в Калужской области? (Александр Андриенко, кстати, воспитанник СШОР «Орленок», хотя начал выступать за Калужскую область в 26 лет).

Директор САШ «Эверест» Эдуард Станкевич со своими «воспитанницами».

При этом личным тренером спортсменок-голболисток является Эдуард Станкевич – директор САШ «Эверест». Как он стал специалистом в этом паралимпийском виде спорта, если никогда им не занимался, сказать очень сложно. Но зато награды за победы «наших» голболисток Станкевич будет получать еще долго.

Опять же, о какой-то раскрутке голбола в Калужской области речи не идет. Массово им заниматься из-за примера «купленных» спортсменок в регионе никто не стал. Тогда зачем платить деньги? Неужели в области нет своих воспитанников, которые нуждаются в поддержке.

После Токио-2020 появилась информация о том, что серебряный призер тех Олимпийских игр Анна Пракатень тоже станет калужанкой и будет числиться в областной СШОР по гребному спорту.

В 2021 году уже титулованная пловчиха Мария Каменева получила спортивное гражданство в Калужском регионе. И через неделю все наши СМИ написали, что калужанка выиграла чемпионат Европы.

Хотя в случае с Каменевой и той же Анастасией Фесиковой – это исключение из правила, которое, как известно, подтверждает существование правила. Они, хоть и варяжки, но тренируются в обнинском дворце спорта «Олимп», участвуют в спортивной жизни региона.

Экс-министр спорта Калужской области Алексей Логинов руководил 10 лет и оставил после себя интересное наследие

Если подытожить все вышесказанное, то получается, что вместо развития спорта высших достижений в Калужской области долгие годы занимались профанацией. Десятилетие правления экс-министра Алексея Логинова подошло к концу, но его политика еще долго будет сказываться.

Достаточно сейчас просто посмотреть на результаты калужан в Спартакиаде молодежи России. В 2021 году в финале турнира наши земляки завоевали лишь две серебряные медали. На первенствах страны в олимпийских дисциплинах калужан можно даже в протоколах не увидеть. В той же легкой атлетике полнейшая стагнация. А в этом виде спорта у нашего региона когда-то были олимпийские медали, победы на чемпионатах мира и Европы.

В плавании успехи также стали намного скромнее. За победами взрослых и титулованных спортсменов при желании можно ведь разглядеть наши не очень хорошие результаты на первенствах России, «Веселом дельфине».

И так практически в любом виде спорта.

Вот и получается, что мы будем болеть на Олимпийких играх в Пекине за «калужского» горнолыжника – кемеровчанина, 16 лет прожившего в Московской области, Александра Андриенко.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!