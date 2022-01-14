Главная Колумнисты О спорте и не только
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

А царь-то ненастоящий: почему калужские чемпионы далеко не калужские

Николай Егоров
Опубликовано: 14.01.2022 14:00 0 269
А царь-то ненастоящий: почему калужские чемпионы далеко не калужские

Спорт в Калужской области – тема не самая популярная. Хотя в последнее время губернатор региона достаточно часто пишет об успехах наших чемпионов. Вторит главе региона и областное министерство спорта. Особенно в свете Олимпиад. Одни Игры полгода назад завершились в Токио, а вторые – меньше чем через месяц стартуют в Пекине.

Сегодня было официально объявлено о том, что Калужскую область в Поднебесной представит горнолыжник Александр Андриенко. При этом министерство спорта честно пишет о том, что спортсмен родился в Кемеровской области и только последние пять лет выступает за наш регион.

Только вот есть один вопрос: зачем все это? Как пишет минспорта, горнолыжник проживает в Калужской области. То есть ему, видимо, выделили жилье. А это немалые затраты. Но даже если не так, то одна зарплата спортсмена такого класса с оплатой выездов на всероссийские соревнования – это миллионы рублей за пять лет.

А что получила в итоге Калужская область? Возможность болеть за «своего» спортсмена на Олимпийских играх в Пекине? Так Александра, к сожалению, в регионе-то мало кто знает. Каким образом он влияет на развитие спорта в Калужской области? Если бы хотя бы регулярно выступал на каких-то соревнованиях в регионе, проводил мастер-классы для немногочисленных поклонников горнолыжного спорта. Но этого нет. Есть только новость о том, что мы все будем болеть за «калужанина» Александра Андриенко в Пекине.

И это далеко не единственный пример, когда наш регион «покупает» спортсменов. Причем, делает это бездумно. Не как в других субъектах. Можно же взять известного чемпиона, за которым потянутся молодые калужские спортсмены, чтобы они видели, как надо тренироваться.

Александр Андриенко выступит на Олимпийских играх в Пекине.

В этой связи вспоминается пример русского корейца Виктора Ана. Да, наша страна платила ему зарплату, помогла восстановится многократному олимпийскому чемпиону. Виктор в ответ сотворил чудо в Сочи. Но это не главное. За ним появилась целая плеяда наших чемпионов в шорт-треке. Вспомнить хотя бы олимпийского чемпиона и победителя чемпионатов мира и Европы Семена Елистратова. Вряд ли бы он был таким успешным без примера, соперничества и мотивации от Виктора Ана.

На летних Паралимпийских играх мы болели за своих голболисток во главе с главным тренером сборной России. Они представляли в Токио Калужскую область. Но, опять же, были «куплены» в наш регион. Тренируются девушки в основном, как и прежде, в Тульской области, на федеральной спортивной базе в Алексине.

А в Калужской области говорят, что они являются воспитанницами спортивной школы «Эверест», которая была создана, на секундочку, в 2013 году. Тогда, например, голболистке Анастасии Мазур, которая выступала на Паралимпийских играх в Токио за Калужскую область, было уже 23 года. Как ее могли воспитать в Калужской области? (Александр Андриенко, кстати, воспитанник СШОР «Орленок», хотя начал выступать за Калужскую область в 26 лет).

Директор САШ «Эверест» Эдуард Станкевич со своими «воспитанницами».

При этом личным тренером спортсменок-голболисток является Эдуард Станкевич – директор САШ «Эверест». Как он стал специалистом в этом паралимпийском виде спорта, если никогда им не занимался, сказать очень сложно. Но зато награды за победы «наших» голболисток Станкевич будет получать еще долго.

Опять же, о какой-то раскрутке голбола в Калужской области речи не идет. Массово им заниматься из-за примера «купленных» спортсменок в регионе никто не стал. Тогда зачем платить деньги? Неужели в области нет своих воспитанников, которые нуждаются в поддержке.

После Токио-2020 появилась информация о том, что серебряный призер тех Олимпийских игр Анна Пракатень тоже станет калужанкой и будет числиться в областной СШОР по гребному спорту.

В 2021 году уже титулованная пловчиха Мария Каменева получила спортивное гражданство в Калужском регионе. И через неделю все наши СМИ написали, что калужанка выиграла чемпионат Европы.

Хотя в случае с Каменевой и той же Анастасией Фесиковой – это исключение из правила, которое, как известно, подтверждает существование правила. Они, хоть и варяжки, но тренируются в обнинском дворце спорта «Олимп», участвуют в спортивной жизни региона.

Экс-министр спорта Калужской области Алексей Логинов руководил 10 лет и оставил после себя интересное наследие

Если подытожить все вышесказанное, то получается, что вместо развития спорта высших достижений в Калужской области долгие годы занимались профанацией. Десятилетие правления экс-министра Алексея Логинова подошло к концу, но его политика еще долго будет сказываться.

Достаточно сейчас просто посмотреть на результаты калужан в Спартакиаде молодежи России. В 2021 году в финале турнира наши земляки завоевали лишь две серебряные медали. На первенствах страны в олимпийских дисциплинах калужан можно даже в протоколах не увидеть. В той же легкой атлетике полнейшая стагнация. А в этом виде спорта у нашего региона когда-то были олимпийские медали, победы на чемпионатах мира и Европы.

В плавании успехи также стали намного скромнее. За победами взрослых и титулованных спортсменов при желании можно ведь разглядеть наши не очень хорошие результаты на первенствах России, «Веселом дельфине».

И так практически в любом виде спорта.

Вот и получается, что мы будем болеть на Олимпийких играх в Пекине за «калужского» горнолыжника – кемеровчанина, 16 лет прожившего в Московской области, Александра Андриенко.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Николай Егоров
Опубликовано: 14.01.2022 14:00 0 269
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Ремонт телефонов Samsung в Петербурге
Почему стоит отдать предпочтение пальто
Получение онлайн займа: как не ошибиться и на что смотреть?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru