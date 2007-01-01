В Калуге отопительный сезон завершится 5 мая
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отопительный сезон завершится 5 мая

Дмитрий Ивьев
04.05, 11:54
Соответствующее постановление в понедельник подписал глава города Дмитрий Денисов.

Со вторника батареи начнут остывать в жилых домах.

В учреждениях образования, культуры и спорта поручено отключить тепло до 7 мая.

Напомним, на этой неделе в городе обещают летнюю жару. Температура воздуха повысится до +27 градусов.

