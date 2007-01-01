В Воротынске резко выросло число засоров канализации
Специалисты зафиксировали резкий всплеск засоров канализации.
Главного «виновника» уже вычислили. Это влажные салфетки — они не растворяются в воде и методично забивают насосное оборудование. Даже одна салфетка, застряв в трубе, становится основой для скопления жира и мусора, образуя плотную пробку.
Сотрудники водоканала теперь каждый день проверяют станции, лишь бы не допустить аварий.
Хуже всего дела на улицах 50 лет Победы, 70 лет Победы и Кожедуба.
Вячеслав Лежнин обратился к жителям с напоминанием:
- Туалет — не мусорное ведро! Попадание мусора в канализацию приводит к подтоплениям, поломке оборудования и серьёзным затратам на ремонт.
Министр также перечислил, что нельзя смывать в унитаз: влажные салфетки и средства гигиены, подгузники, ватные диски и палочки, жиры и пищевые отходы, лекарства и химические вещества, волосы, окурки, песок и строительный мусор. А в сезон шашлыков он попросил не выливать маринад и не выбрасывать остатки еды — жир и специи оседают на стенках труб и быстро создают засоры.
