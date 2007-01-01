Ямы на Николо-Козинской улице обещали заделать

В понедельник, 4 мая, калужанка сообщила о ямах на улице Николо-Козинской возле школы №45 через сообщения обратной связи.

По её словам, этот участок дороги никогда не ремонтируют.

— Там уже три ямы размером с колесо, - рассказывает о проблеме женщина. - И никому дела нет. Скоро так и какой-нибудь ребёнок может провалиться в одну из них. А тут и школа, и куча детей, и машин как всегда много. Когда здесь уже проведут ямочный ремонт?

— Включим в план в текущем сезоне, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства.

Ранее мы писали о проблемах с ямами в городе.

Уважаемые читатели, а есть ли ямы на дорогах в ваших дворах? Пишите в комментариях.