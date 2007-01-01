Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Ямы на Николо-Козинской улице обещали заделать
Благоустройство

Ямы на Николо-Козинской улице обещали заделать

Евгения Родионова
04.05, 15:00
1 391
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 4 мая, калужанка сообщила о ямах на улице Николо-Козинской возле школы №45 через сообщения обратной связи.

По её словам, этот участок дороги никогда не ремонтируют.

— Там уже три ямы размером с колесо, - рассказывает о проблеме женщина. - И никому дела нет. Скоро так и какой-нибудь ребёнок может провалиться в одну из них. А тут и школа, и куча детей, и машин как всегда много. Когда здесь уже проведут ямочный ремонт?

— Включим в план в текущем сезоне, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства.

Ранее мы писали о проблемах с ямами в городе.

Уважаемые читатели, а есть ли ямы на дорогах в ваших дворах? Пишите в комментариях.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJwKzB1YWJlK0dHaHRTN242eERDOFE9PSIsInZhbHVlIjoiUGtJTXBwbGJEMFpiRkVBWGxkb09GN3NEdG15UitqWnY0bDQ5c3JyQy94RkN2ZkN1aWdLbUVjSXJ3WWczME1uWXpVOCtGMis1VjMxM1QzY0J5bFVHaXpiNmYzd3k5M3k2YUFqZStlRXpUSzVBbWZpOTR0b05QSm90bWtTVlFlYlZEeVBpZFpya3R6Nk9ZelczYjFjOXhISkIvbVdBUmVzejJaaExBMmdSZ3Z4cjEvbmk2Q2xTVzhENDA3Wk51SmZ5S09XQVhjY1ZrUHcyZ29GekZGQ0JwRjdlTGk4ODg4RDRnL0JCOHk2aWRhUHc4bUl4QUl4WUR5eWZFczl0VGVUdGM0bDFCK0M4dkU1UDVlSlZSWmpTc3VJcGJLWnhiQU9hNEM1dkE1ZCt4NEJGd2lyRW5FY1RhL2NWcVh3K0ZibFRvNVdkSXloZGJ4Ymt4SVZQK29zck5JQTNQNjA0V0V1WEdGQktEZXRiOGpQZ1p5K0N0YUVaNDNhektpbWtwSVArYnR0Z3VnQW1zODJGZTVxLzV3a1pvUmdJZkxQc0JxMmJIK2F3K2J1NWQ5MWY0NTJiNmlNc2FzcGI5T09kcEdtbyIsIm1hYyI6ImQyMjJlYjhjYWVlYzdiMTliMGJjOWRmNzhkMjAyNjJlZmQxMTg2ZTZkZDUzYzAyOTFlYzIxMThiNmM0YWM5ZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhIY2JndHNlVThLTzkyUlBLN2Q1WkE9PSIsInZhbHVlIjoidXFqZDhaSDJiL3ZLUHVRN3RrTUJSUlhPZnV4N20wQzBtMVIxZTd1OW8rQVVGcWMzc1M0TUU5YUtOVU1Pb05zTFNPT1hQVGt3YlRJN2xKekV5L2xZb0VXN0pmS0kxeEdxd3lHR01QMjNGcnAxZURJdDhjZEpyUFNGbzRkYjBpZG9RT1Jna1hoTUVZNm5wNGR3R0plcml5Ujg2RFVyYWJjUVVETWlieHB3L09QRGN6N1hPakJJZjZVcDRxUE1EMG4xS3RHamFvYTFpbFd1NFg0ZHdQZ1ZRNm80eitrRisrcHkxMHVweGVVcndDRUlGaXUvWFlUZnEwUExlK0NiVUdTNGsvTnpLZTVXRDNJTzlBV0g3NWNMVWRLMVYyZHpFcVAwaFJjMmZKaDhwb0hBdHFlM3h3eUhPdDJkVVRFY05lRERoalE1ZW8xS1NrM2RxWnlHQlQzZ3M3T1BEeG5RWVB4bFo3QjB0cHJUVzAxVUtoSEJkcVFZZGtkMlFxbmhWR0g0MzhxZEtNcEdlbWwrK2hFeFJOVDZmQXVMRjFZVFF4VXRTWlo3WHl4OFltODY4TURoejdBZ3B2ZU5tWEpwdlJUN2ZHOE55VmgxdzNSeFZVTm55UFVpWFVKZnRVYXdJcXVxc3ZEQ3RsZS9LWXhmL3ZvR2gwbmpmKzZRMFlmRVMzWXREUnNWM1Y4clIwN0hDVTJYMy9RYXduOGJueit0OHBWZG90NFVueHFzTTZrS2ZEUHNmMXVKM3hDRDU3M0IwYnZmc3hTdi9LNXZKUm44LzdzdTVJUW9iQnJoR00wUGFacHVuSnBHV1JGUkp3cXUrWFRTSWZheWFNeTNNOXRWRTQ4WCIsIm1hYyI6ImFlOGYzOTZmZGUwOWUxZmE1MzNlYjgzNTQzNTk1ODBjNzYxZWRiYjgyNGRjMWY3Mjc4OTJhNDYzYzc1MDdkOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+