4 мая 262 года назад в Калуге состоялось освящение храма в честь Успения Пресвятой Богородицы

Что происходило в Калужской области 4 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова.

1762 – состоялось освящение храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Калуге. Впервые Успенская церковь «за верхом» упоминается в описи 1685 года и значится деревянной с шестью колоколами в Ямской слободе. С 1754 года началось строение каменного здания, в 1799-м построена колокольня. В 1960 году храм признан памятником архитектуры республиканского значения.

1837 – состоялось открытие Комитета об устройстве города Калуги на основании «Положения об устройстве губернского города Калуги» от 12 декабря 1836 года.

45 лет назад (1977) в гости к землякам в город Мосальск приехал Николай Павлович Будашкин (1910-1987), известный композитор, народный артист России (1972), лауреат Государственных премий СССР (1947, 1949). Николай Будашкин родился в деревне Любаховка Мосальского района Калужской губернии.