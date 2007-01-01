Налет продолжается: 17 дронов сбили за 2 мая, и ночью еще пять

Владислав Шапша, губернатор Калужской области, опубликовал оперативные сводки за 2 и 3 мая.

Днём 2 мая силы ПВО перехватили и сбили 17 беспилотников. Атака велась сразу на нескольких направлениях: в Барятинском, Жиздринском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком и Сухиничском муниципальных округах.

Утром 3 мая губернатор сообщил, что ночь выдалась напряжённой. Военные подавили пять вражеских аппаратов в небе над Барятинским, Кировским и Малоярославецким округами, а также пригородом Калуги.

Специалисты уже обследовали места падения обломков. По предварительной информации разрушений и пострадавших нет.

Авиасообщение с регионом остаётся заблокированным. Калужский аэропорт закрыли на приём и выпуск самолётов ещё 1 мая в 9:35 утра.