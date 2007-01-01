Автомобилисты стоят в пробке от Калуги до Обнинска три часа
Автомобилисты стоят в пробке от Калуги до Обнинска три часа

Наш подписчик рассказал о транспортном коллапсе на трассе М-3 сегодня, 3 мая.
Ольга Володина
03.05, 14:58
По его словам, проехать от Калуги до Обнинска сейчас практически невозможно.

Пробки растянулись на всём протяжении маршрута. Особенно тяжело приходится на въезде в Обнинск — там движение практически встало.

Автомобилист поделился замером. Его путь из областного центра до Наукограда занял около трёх часов вместо обычных сорока минут.

Мужчина предполагает, что виной всему — массовый выезд дачников и отдыхающих. Люди возвращаются в Москву после майских праздников, и трасса не выдерживает наплыва машин.

