В Калуге открыли пляжный сезон
В понедельник, 4 мая, температура воздуха в городе повысилась до летних +26 градусов.
И калужане пользуются моментом – замечены первые отдыхающие на пляже возле Оки в районе Городского парка культуры и отдыха. Но в воду пока никто не лезет.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в городе как минимум до четверга.
