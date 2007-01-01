Калужская область вошла в ТОП-3 самых автомобилизированных регионов страны

На каждую тысячу жителей приходится 417 транспортных средств. Всего в регионе зарегистрировано более 412 тысяч машин, и 140 тысяч из них стоят на учете непосредственно в Калуге, сообщили 4 мая в правительстве.

Сейчас в реестре Калуги числится почти 20 тысяч парковочных мест.

В планах на этот год — добавить еще несколько сотен мест. Так, 328 машиномест обустроят на улице Вишневского, 82 — на улице Чичерина и 30 — на улице Воронина.

Отдельное внимание власти уделяют электромобилям. Сейчас в городе работают 20 зарядных станций, а в ближайшие годы планируют открыть еще девять.

Несмотря на то, что личных автомобилей у калужан становится всё больше, общественным транспортом люди пользуются активнее. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в городе вырос на 31%.