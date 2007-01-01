Стало известно, кто пострадал в ДТП с квадроциклом

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Боровском районе.

По данным пресс-службы регионального МВД, водитель 2016 года рождения управлял квадроциклом, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Пострадал сам водитель и двое пассажиров: мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения. Их доставили в больницу.