Стало известно, кто пострадал в ДТП с квадроциклом
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Боровском районе.
По данным пресс-службы регионального МВД, водитель 2016 года рождения управлял квадроциклом, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Пострадал сам водитель и двое пассажиров: мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения. Их доставили в больницу.
