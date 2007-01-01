3 мая в Калужской области начали работать публичные библиотеки

Что происходило в Калужской области 3 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 3 мая.

1783 – «в неделе с(вятых) Жен Мироносиц (3-я неделя по Пасхе, Пасха - 16 (27) апреля 1783) усмотрено в Калуге на крестах церквей подобие дыма исходящего, а по испытанию оказалось великое множество около оных мошек которые отлетали и садились, что видено было и еще в 2 дни. Погода стояла весма теплая и без ветра. Сея весной Тимофей Алферов построил каменныя полатцы на новой улице от Хлебной площади а тут был двор ямщика Лаврентия Колесова и старая улица Облупа; Тоя весны церковь Николая Чудотворца что в городе сломана и…». (Из записок купца Губкина) Церковь Николая Чудотворца стояла на территории деревянного Калужского кремля. «…Церкови Никололая Чудотворца … разобраны и вновь построены, … в 1783 году иждивением Калужских купцов на Козинке, …»

1903 – при начальных училищах в селах Галкино, Кременское и Фокино Медынского уезда начали работать публичные библиотеки имени Ф.Ф.Павленкова, известного книгоиздателя. (источник - публикации Валерия Продувнова)

1931 – родился Владимир Николаевич Морозов, известный садовод и огородник, заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области, почетный работник агропромышленного комплекса России. Его питомник в небольшой живописной деревне Люблинке Дзержинского района Калужской области так и называется «Усадьба Морозова». Владимир Николаевич - один из организаторов комитета по спасению национального парка «Угра». В 2020 году в издательстве «СерНа» вышла его книга «Воспоминания старого калужанина». Это, с одной стороны, воспоминания, а с другой стороны, это образ города в его развитии на протяжении нескольких десятилетий, начиная с еще довоенных лет, города, который менялся на глазах автора.



«Калужанин Владимир Морозов знаменит на всю Россию в основном, как первый садовод-любитель, который получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», не имея никакого аграрного образования.

Но мало кто знает, что этот уникальный садовод в разное время, был первым и в других областях.

В молодости Владимир Морозов первым из калужских велосипедистов выполнил норму 3-го взрослого разряда, и вплоть до 1958 года уже не выпускал первенства ни на одной областной велогонке.

Тогда же он подготовил первого в области велогонщика — мастера спорта СССР Юрия Баранова.

До этого у нас в области не было ни одного мастера ни в одном виде спорта.

Всего же за свою небольшую тренерскую карьеру Владимир Морозов подготовил шесть мастеров спорта и много разрядников.

В 1966 году он неожиданно для всех бросил тренерскую работу и устроился на работу в Калужский Горбыткомбинат фотографом.

И там он был первым: предложил несколько новых видов услуг.

До Морозова, например, в Калуге не было выездных свадебных фотографов, и молодожены приезжали для этого в фотосалоны.

Он же пошёл к ним в ЗАГС, а потом стал снимать молодоженов у памятников и на природе.

Он был первым в Калуге освоил цветную фотографию и много лет оставался единственным «цветником» в Калужской области.

Снимал так, что благодаря этим фотографиям, Калуга три года подряд занимала первое место по благоустроенности и озеленению среди подмосковных городов. Комиссии тогда по городам не ездили, а места присваивали по фотографиям.

Фотография самого Владимира Морозова 15 лет не сходила с Доски почета Облбытуправления.

В 1972 году Владимира Николаевича наградили медалью «За трудовую доблесть».

В 1977 году он с головой ушел в создание «Сада XXI века».

Получал первые места за уникальные селекционные работы.

Не чуждался Владимир Николаевич и литературы.

В свет вышла его книга «Воспоминания старого калужанина», в которой он делится воспоминаниями о различных эпохах, связанными с родным краем.

Он в 90-е, каждые выходные, привозил на рынок в Калугу свои всевозможные саженцы, и вокруг него всегда собиралась толпа огородников и садоводов, которых он одаривал ещё и своими ценными советами.

Владимир Николаевич Морозов ушёл из жизни на 92-м году жизни.

Калужане простились с легендарным земляком Владимиром Морозовым Морозова 19 июля 2022 года на Литвиновском кладбище в Калуге» (источник - подписчик kp40.ru Александр Князев).