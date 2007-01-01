В Калуге нашли обломки беспилотника
Происшествия

В Калуге нашли обломки беспилотника

Дмитрий Ивьев
04.05, 12:59
Ранее он был сбит силами ПВО, сообщили в понедельник, 4 мая, в правительстве региона.

- Разрушений нет, - прокомментировали в правительстве. - На месте работает оперативная группа.

Власти призывают людей не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Напомним, губернатор Владислав Шапша 4 мая сообщил о 12 сбитых летательных аппаратах.

