В Калуге нашли обломки беспилотника
Ранее он был сбит силами ПВО, сообщили в понедельник, 4 мая, в правительстве региона.
- Разрушений нет, - прокомментировали в правительстве. - На месте работает оперативная группа.
Власти призывают людей не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.
Напомним, губернатор Владислав Шапша 4 мая сообщил о 12 сбитых летательных аппаратах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь