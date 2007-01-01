В Калуге собираются снести торговые павильоны

Городская администрация 4 мая объявила о поиске владельцев земли под двумя торговыми палатками.

Одна из них расположена в районе дома №154 на Грабцевском шоссе. Вторая – у дома №11 в переулке Ольговском.

Также вопросы у администрации вызвала конструкция с рекламой на Тарутинской, 124.

Собственников земли просят предоставить документы в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Если законность установки не подтвердят, объекты могут снести.