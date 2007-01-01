Стало известно, когда большинство калужан станет зарабатывать больше 200 тысяч

Агентство «РИА Новости» в понедельник, 4 мая, опубликовало рейтинг по динамике зарплат в России.

Калужская область оказалась на 48 месте. Согласно данным агентства, в нашем регионе половина населения начнёт получать зарплату 200 тысяч рублей в месяц и более через девять лет. Четверть калужан достигнет такого дохода через шесть лет. А 75% жителей смогут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч только через 12 лет.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, второе – Чукотский автономный округ, третье – Татарстан.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 7, Тульская область – 18, Москва – 22, Смоленская область – 52, Брянская область – 53, Орловская область – 58.