Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стало известно, когда большинство калужан станет зарабатывать больше 200 тысяч
Новость дня Общество

Стало известно, когда большинство калужан станет зарабатывать больше 200 тысяч

Дмитрий Ивьев
04.05, 12:52
0 445
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Агентство «РИА Новости» в понедельник, 4 мая, опубликовало рейтинг по динамике зарплат в России.

Калужская область оказалась на 48 месте. Согласно данным агентства, в нашем регионе половина населения начнёт получать зарплату 200 тысяч рублей в месяц и более через девять лет. Четверть калужан достигнет такого дохода через шесть лет. А 75% жителей смогут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч только через 12 лет.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, второе – Чукотский автономный округ, третье – Татарстан.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 7, Тульская область – 18, Москва – 22, Смоленская область – 52, Брянская область – 53, Орловская область – 58.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
13%
0%
0%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjA2cFhoUEhTYkx0aWs3V2NUbkE2MXc9PSIsInZhbHVlIjoiVW9tWm1rbzZyeXV3K0IzRmhhKzFtaHZySW80a29teEZTbldhTnBnVGhKQVdlZWdFYWJ6NVBNUUx2S29Ta1NuQ0tzQkdYZmxrTWE0dWpsVW5JbGJNWWVlekZ0MTM1SGI1cnBIQW1jUWk5UHhWSXN5NGdNTE54MVo5bGhGN2NtWmRxU1Z6NnFrNnZwTUNRV2VjSGFlTlhuS2x5azZYN3ZEY1B6OGo5YUxrWjJDaGtlc0pMSis1QTJMS3pKNExXcDRKMDVOUmd5cTJRdkVPU281a3ZRTWZZRjdsSm5Tb2JiZ0hSZy8vUE5aUUZpSEJVQkV4NUZZeGg5bG8wUzdlNXJmY3hOamdvcktKaXhjYTNsVndXNHBOelVsN2RyQkpwdHU0b1ZndHUxSU96U0dGQitDeE1hVGFvN1ByM2dnVWFQWlVYdUI5ZjZ6VmtHN2gvMXQwRk9JYmtWY0lmcHMzUUM2SkRJRkR1NG42d3NhbXRFRmtoTCtKWjV1ZU9rcnF5NlQrQmQ2cWZxbUk3MEhVVGVWN3hJdGRBY0V1STYzNzJFSks1VktGSit6STMxbWFNY2s1YnBtajRCWlpvWVpWcm5JdiIsIm1hYyI6IjIxMmM4MjQ5OGZlNTU4NjBmOTgwNzU3YmNhZTM1YTI5YjVkZWYxYzI5Y2EyNWVlMDAwNDQ4ODcxNmU2ODFhZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRhSUhaM2lxcUlDM1BVVlNnMHdvQWc9PSIsInZhbHVlIjoiUXJXaFA2ODNUYW5BeE9aNFVJb2hBcEptV1VMMm5GZmkvL3U1N0FGeDhFTVdUcThJZXVnQUpIMEtqcDdMOHNZQTZleSs5WnJjUXhpdkVySmgyM0lacnQ3VG45S1VVL0dETDYrOGlHbjIyTjRvOW1NdTRZTS8wVStFa05uTlhmUkNqNlN3ODlZSG1lQ0FBSTZ4VFFISjh2S0pDazdiaFZWRmtOWlRkZnlzVWZDWUpxWHNTeG81YzZISGcvSVQ4VHMvbkhNdWVNNjF3SzBpMlRRRlpoVUJwbXpyUmVvVzFMNWhWcVlYbmswckJ1UllETnhLTlROSnhWUHRidUJUUkdFV01pZFFJOERQRXN0L3luemhnbFR0clV1VVR3a1YrcjVqOTJWV0V1RHMxWWJiUU5va2RHRjlySlE1b1JuTkNyWHpvM0xDZ0pteE5nUmhHc1dZQWRJcTFubHhnakVXbTh6MG9vWnhyWkVFNDhNUnlQdTVVV0s4TFhGWVZ4ajdkWThxUXBBckUxWm5mZkV1L2F0WjdOV2RTZkw5aEN6dGpsODVXaXBkaWJJd0xRb0lpZ2pibm42UVJWSEpKYlB6VE9wZk4xbTNmZmZIS1lyWHIrVWl0VEMwMmdCbHhvNXRBTHR6N2Z0NjhmeUg1b256QnBudFFxT2VPeEl0UzZHY3p2RytYL0ZUMVhoTkRuS3QzTHpMWE9OUzNUT3RVS3hKY0ZyYWJFeGV6N1FUR3JHY2hwdjJrTll2eDF2dUNHOHgyTlp4Q0E4cGdLbm5pdlVYNGlwQWFIQmg2RC80dkh5MlNHUi9ITExtMFBVUmFwNVhkSE5PK3lxTjFOdkxhZFRBTzJ5WCIsIm1hYyI6ImNmMGQ3MDNmNzFjZWExOTgxMDk4OTliYTU2NGUzNzJjYjA0ZjViY2NmOTJmZDA2YjZlOGJhNWRlODc2ZmQ4NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+