Стало известно, когда большинство калужан станет зарабатывать больше 200 тысяч
Агентство «РИА Новости» в понедельник, 4 мая, опубликовало рейтинг по динамике зарплат в России.
Калужская область оказалась на 48 месте. Согласно данным агентства, в нашем регионе половина населения начнёт получать зарплату 200 тысяч рублей в месяц и более через девять лет. Четверть калужан достигнет такого дохода через шесть лет. А 75% жителей смогут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч только через 12 лет.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, второе – Чукотский автономный округ, третье – Татарстан.
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 7, Тульская область – 18, Москва – 22, Смоленская область – 52, Брянская область – 53, Орловская область – 58.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!