Главная Новости Общество 5 мая учреждено звание «Почетный гражданин города Калуги»
Что происходило в Калужской области 5 мая в разные годы.
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 5 мая.

1719 – Петр I подписал Указ, согласно которому стольнику Савелову и купцам Ивану, Дмитрию и Даниле Томилиным было дозволено устроить заводы в Медынском уезде для изготовления скипидара, канифоли и гарпиуса.

1961 – учреждено звание «Почётный гражданин города Калуги». 9 мая 1961 года это звание было присвоено первому космонавту Земли Юрию Алексеевичу Гагарину.

1965 – улица Рабочая в Калуге переименована в улицу Билибина, улица Шоссейная – в улицу Глаголева (источник - публикации Валерия Продувнова). Кузьма Яковлевич Билибин (1908, деревня Емельяновка, Калужская губерния — 6.03. 1937, Испания) – участник гражданской войны в Испании, командир танкового взвода интернациональной танковой бригады, младший командир, Герой Советского Союза. Василий Васильевич Глаголев (21.02.1900 — 21.09.1947) — советский военачальник, генерал-полковник (15.07.1944 года), Герой Советского Союза.

