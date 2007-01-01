5 мая учреждено звание «Почетный гражданин города Калуги»

Что происходило в Калужской области 5 мая в разные годы.

Сегодня – 5 мая.

1719 – Петр I подписал Указ, согласно которому стольнику Савелову и купцам Ивану, Дмитрию и Даниле Томилиным было дозволено устроить заводы в Медынском уезде для изготовления скипидара, канифоли и гарпиуса.

1961 – учреждено звание «Почётный гражданин города Калуги». 9 мая 1961 года это звание было присвоено первому космонавту Земли Юрию Алексеевичу Гагарину.

1965 – улица Рабочая в Калуге переименована в улицу Билибина, улица Шоссейная – в улицу Глаголева (источник - публикации Валерия Продувнова). Кузьма Яковлевич Билибин (1908, деревня Емельяновка, Калужская губерния — 6.03. 1937, Испания) – участник гражданской войны в Испании, командир танкового взвода интернациональной танковой бригады, младший командир, Герой Советского Союза. Василий Васильевич Глаголев (21.02.1900 — 21.09.1947) — советский военачальник, генерал-полковник (15.07.1944 года), Герой Советского Союза.