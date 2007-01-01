На улице Белинского топят батареи при температуре +25 градусов

Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, батареи топили с утра.

— Когда отключат отопления по улице Белинского? - поинтересовалась женщина. - Батарея огненная, отапливаем улицу, а платить будем по полной! Зимой так даже не топили!

— Глава Калуги Дмитрий Денисов подписал постановление о завершении отопительного сезона, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Согласно этому документу, до 7 мая должна быть прекращена подача тепла во все жилые дома и на объекты социального, бытового и культурного назначения. 8 мая начнется подготовка к следующему отопительному сезону.