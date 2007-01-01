Недоразумение с пингвинами: в ТЮЗе запретили спектакль из-за обвинений в срамоте
28 апреля администрация ТЮЗа заявила о снятии этого спектакля с репертуарной афиши.
Премьера постановки по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба «У Ковчега в восемь» состоялась неделей ранее, 21 апреля.
Сразу после первого показа мнения зрителей разделились от категорического неприятия до восторга.
Давайте разберемся внимательно и подробно в этой истории.
Кощунство и восторг
Мы посмотрели запись скандального спектакля от начала и до конца.
По сути, в нем рассказывается про эпизод с Ноевом ковчегом. Три пингвина узнают о всемирном потопе, однако на борт берут лишь пары представителей от каждого вида животных (каждой твари по паре).
Пингвины решают не бросать третьего, хитростью проносят друга на корабль и благополучно переносят всемирный катаклизм.
В сказочной детской манере говорится о дружбе, о том, что нельзя бросать друга в беде, о том, что Бог есть в каждом и с ним можно поговорить в любое время.
Отклики на калужскую постановку на официальной странице ТЮЗа в соцсети были диаметрально противоположными.
- Пингвины и голубка покорили сердца наших детей, - написала Светлана Измайлова. - Браво! Поздравляем всех причастных к созданию этого прекрасного спектакля! Спектакль долго не отпускает, есть место для радости и грусти.
- Это кощунство, богохульство и подмена духовных ценностей… после продолжительных трений пингвиньими носами на авансцене, невольно полезла в телефон, чтобы убедиться, какой возрастной ценз, - поделилась своим мнением Олимпиада Потемкина.
В результате там же на странице ТЮЗа решение пояснил директор-худрук театра.
- Мы оценили содержание спектакля через призму духовно-нравственных ориентиров, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которые наш театр всегда считал для себя безусловным приоритетом, - написал Александр Николаев. - По итогам этой работы… мной принято решение о снятии спектакля «Маленькая история о больших друзьях» с текущего репертуара.
Бить врага его же оружием
Оригинальная пьеса Хуба действительно носит явный пролиберальный акцент, в котором явственно просматривается ЛГБТ*.
В пьесе четыре основных персонажа: три пингвина и голубь. Все мужского пола.
На корабле между ними возникает симпатия. Более того, выясняется, что сойти с трапа можно только парами. И они становятся влюбленными парами: два пингвина и голубь с пингвином. Как написано в первоисточнике, выходят они под развернувшуюся радугу, а персонаж Старик говорит, что теперь «Бог обещал больше никогда никого не наказывать. Что бы ни сделали люди и животные». Пара совершает долгий поцелуй.
Как же в таком случае спектакль по этой пьесе Хуба идет в десятке театров России?
Те, кто читал первоисточники западных сказок меня поймут. И Красная шапочка, и Карлсон, и даже Винни-Пух никогда бы не стали любимыми персонажами советских мультипликационных и художественных фильмов, если бы создатели тех легендарных шедевров точно придерживались первоисточников.
Вот и здесь, в принципе, все зависит от перевода, интерпретации и адаптации материала. История про пингвинов, в варианте всех нынешних постановок полностью лишена всего скабрезного и богохульного аспекта. Она превратилась в милую, светлую сказку про дружбу, взаимопомощь и поиски Бога.
Как детям рассказать о Боге так, чтобы они заинтересовались? Правильно, их же языком. Отсюда и детские вопросы, порой кажущиеся взрослым неприемлемыми. Но, дети именно так воспринимают мир. Правильно ответить на неудобные детские вопросы, в том числе и про Бога - вот в чем главная трудность и цель.
Материал, созданный как неолиберальный памфлет, превратился в его разоблачение. А такое очень больно бьёт по его создателям.
Это как сегодня действуют наши бойцы на СВО, когда затрофееный ими вражеский БПЛА перепрошивают и отправляют громить врага.
Тут похожая ситуация – затрофеить историю, созданную ради пропаганды нетрадиционных ориентаций и переделать ее под цели и задачи пропаганды традиционных семейных ценностей.
Фига в кармане пингвина
Создатели калужского варианта этой пьесы кардинально сместили акценты оригинала. Вместо трех пингвинов-мужчин, на сцене два пингвина и пингвиниха, а голубь заменен голубкой.
Нет в спектакле и поцелуев в финале, хотя там разнополые пары.
Непонятны и претензии зрительницы о «трущихся носами» пингвинах.
Это очень пуританская, светлая и короткая сцена, когда пингвин и пингвиниха влюбляются и как голуби воркуют, касаясь друг дружку носами.
Нет здесь ничего неестественного, даже для детей. Понаблюдайте за голубями в любом парке Калуги – такое поведение птиц там сплошь и рядом.
А про якобы богохульство, о котором говорят некоторые зрители, то, если после этого спектакля ребенок спросит маму или папу о Боге, о Библии и они ему начнут про это рассказывать, то не это ли самый верный результат?
Чем здесь нарушаются традиционные российские духовно-нравственные ценности?
Впрочем, окончательную точку в этом вопросе могли бы поставить эксперты и, в частности, представители калужского духовенства, если бы согласились посмотреть постановку. Ее запись есть и в ТЮЗе, и у нас, и, будем надеяться, в минкульте ее тоже посмотрели.
Однако уже сейчас выскажем точку зрения, что запрещать спектакль (не пьесу европейца, а спектакль), в общем-то пропагандирующий добрые человеческие ценности, вызывающие заинтересованность к Богу было бы все же скоропалительным и неправильным решением.
Место действия. Зачем?
Объективности ради мы не можем не отметить еще один аспект «Маленькой истории о больших друзьях». Единственный, который, пожалуй, можно назвать явным проколом.
В срамной пьесе Хуба нет никакого упоминания о месте действия. Просто некое пространство. Режиссер же калужского спектакля однозначно идентифицирует его.
Место действия – заброшенная станция полярников.
Надписи на русском языке «Главрыба» и «Полюс» не оставляют сомнений, что речь идет о российской территории.
В этой связи совершенно по-иному воспринимается очень многое, о чем весело разговаривают персонажи.
Это и вечный лед, и ничего кроме снега, и неприятный запах. И уйти от всего этого можно только переосмыслив себя, то есть вступив на ковчег…
Для чего понадобилось вводить в спектакль такую социальную шпильку совершенно непонятно. Да еще так кондово и в лоб.
Запретить или исправить?
В итоге, с постановкой вполне можно было бы провести работу над ошибками и оставить. Ведь ничем иным, кроме как недоразумением, всю эту историю жалобами и отменой показов трудно назвать.
Жесткий запрет только взбудоражил людей.
А вот избавленная от всех социальных коннотаций «Маленькая история о больших друзьях» стала бы хорошим продолжением традиций калужского ТЮЗа в части православного просвещения.
Однако чиновники решили вопрос своей манере – отменить, закрыть, запретить и умыть руки.
Так и не научились они разруливать такие неоднозначные ситуации тонко, красиво и справедливо. Чего-то им для этого не хватает.
Ну, или просто привыкли руки к топорам.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!