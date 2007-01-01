Недоразумение с пингвинами: в ТЮЗе запретили спектакль из-за обвинений в срамоте

Разбираемся со скандалом вокруг постановки калужского ТЮЗа «Маленькая история о больших друзьях».

Фото - скриншоты видеозаписи спектакля.

28 апреля администрация ТЮЗа заявила о снятии этого спектакля с репертуарной афиши.

Премьера постановки по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба «У Ковчега в восемь» состоялась неделей ранее, 21 апреля.

Сразу после первого показа мнения зрителей разделились от категорического неприятия до восторга.

Давайте разберемся внимательно и подробно в этой истории.

Кощунство и восторг

Мы посмотрели запись скандального спектакля от начала и до конца.

По сути, в нем рассказывается про эпизод с Ноевом ковчегом. Три пингвина узнают о всемирном потопе, однако на борт берут лишь пары представителей от каждого вида животных (каждой твари по паре).

Пингвины решают не бросать третьего, хитростью проносят друга на корабль и благополучно переносят всемирный катаклизм.

В сказочной детской манере говорится о дружбе, о том, что нельзя бросать друга в беде, о том, что Бог есть в каждом и с ним можно поговорить в любое время.

Отклики на калужскую постановку на официальной странице ТЮЗа в соцсети были диаметрально противоположными.

- Пингвины и голубка покорили сердца наших детей, - написала Светлана Измайлова. - Браво! Поздравляем всех причастных к созданию этого прекрасного спектакля! Спектакль долго не отпускает, есть место для радости и грусти.

- Это кощунство, богохульство и подмена духовных ценностей… после продолжительных трений пингвиньими носами на авансцене, невольно полезла в телефон, чтобы убедиться, какой возрастной ценз, - поделилась своим мнением Олимпиада Потемкина.

В результате там же на странице ТЮЗа решение пояснил директор-худрук театра.

- Мы оценили содержание спектакля через призму духовно-нравственных ориентиров, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которые наш театр всегда считал для себя безусловным приоритетом, - написал Александр Николаев. - По итогам этой работы… мной принято решение о снятии спектакля «Маленькая история о больших друзьях» с текущего репертуара.

Бить врага его же оружием

Оригинальная пьеса Хуба действительно носит явный пролиберальный акцент, в котором явственно просматривается ЛГБТ*.

В пьесе четыре основных персонажа: три пингвина и голубь. Все мужского пола.

На корабле между ними возникает симпатия. Более того, выясняется, что сойти с трапа можно только парами. И они становятся влюбленными парами: два пингвина и голубь с пингвином. Как написано в первоисточнике, выходят они под развернувшуюся радугу, а персонаж Старик говорит, что теперь «Бог обещал больше никогда никого не наказывать. Что бы ни сделали люди и животные». Пара совершает долгий поцелуй.

Как же в таком случае спектакль по этой пьесе Хуба идет в десятке театров России?

Те, кто читал первоисточники западных сказок меня поймут. И Красная шапочка, и Карлсон, и даже Винни-Пух никогда бы не стали любимыми персонажами советских мультипликационных и художественных фильмов, если бы создатели тех легендарных шедевров точно придерживались первоисточников.

Вот и здесь, в принципе, все зависит от перевода, интерпретации и адаптации материала. История про пингвинов, в варианте всех нынешних постановок полностью лишена всего скабрезного и богохульного аспекта. Она превратилась в милую, светлую сказку про дружбу, взаимопомощь и поиски Бога.

Как детям рассказать о Боге так, чтобы они заинтересовались? Правильно, их же языком. Отсюда и детские вопросы, порой кажущиеся взрослым неприемлемыми. Но, дети именно так воспринимают мир. Правильно ответить на неудобные детские вопросы, в том числе и про Бога - вот в чем главная трудность и цель.

Материал, созданный как неолиберальный памфлет, превратился в его разоблачение. А такое очень больно бьёт по его создателям.

Это как сегодня действуют наши бойцы на СВО, когда затрофееный ими вражеский БПЛА перепрошивают и отправляют громить врага.

Тут похожая ситуация – затрофеить историю, созданную ради пропаганды нетрадиционных ориентаций и переделать ее под цели и задачи пропаганды традиционных семейных ценностей.

Фига в кармане пингвина

Создатели калужского варианта этой пьесы кардинально сместили акценты оригинала. Вместо трех пингвинов-мужчин, на сцене два пингвина и пингвиниха, а голубь заменен голубкой.

Нет в спектакле и поцелуев в финале, хотя там разнополые пары.

Непонятны и претензии зрительницы о «трущихся носами» пингвинах.

Это очень пуританская, светлая и короткая сцена, когда пингвин и пингвиниха влюбляются и как голуби воркуют, касаясь друг дружку носами.

Нет здесь ничего неестественного, даже для детей. Понаблюдайте за голубями в любом парке Калуги – такое поведение птиц там сплошь и рядом.

А про якобы богохульство, о котором говорят некоторые зрители, то, если после этого спектакля ребенок спросит маму или папу о Боге, о Библии и они ему начнут про это рассказывать, то не это ли самый верный результат?

Чем здесь нарушаются традиционные российские духовно-нравственные ценности?

Впрочем, окончательную точку в этом вопросе могли бы поставить эксперты и, в частности, представители калужского духовенства, если бы согласились посмотреть постановку. Ее запись есть и в ТЮЗе, и у нас, и, будем надеяться, в минкульте ее тоже посмотрели.

Однако уже сейчас выскажем точку зрения, что запрещать спектакль (не пьесу европейца, а спектакль), в общем-то пропагандирующий добрые человеческие ценности, вызывающие заинтересованность к Богу было бы все же скоропалительным и неправильным решением.

Место действия. Зачем?

Объективности ради мы не можем не отметить еще один аспект «Маленькой истории о больших друзьях». Единственный, который, пожалуй, можно назвать явным проколом.

В срамной пьесе Хуба нет никакого упоминания о месте действия. Просто некое пространство. Режиссер же калужского спектакля однозначно идентифицирует его.

Место действия – заброшенная станция полярников.

Надписи на русском языке «Главрыба» и «Полюс» не оставляют сомнений, что речь идет о российской территории.

В этой связи совершенно по-иному воспринимается очень многое, о чем весело разговаривают персонажи.

Это и вечный лед, и ничего кроме снега, и неприятный запах. И уйти от всего этого можно только переосмыслив себя, то есть вступив на ковчег…

Для чего понадобилось вводить в спектакль такую социальную шпильку совершенно непонятно. Да еще так кондово и в лоб.

Запретить или исправить?

В итоге, с постановкой вполне можно было бы провести работу над ошибками и оставить. Ведь ничем иным, кроме как недоразумением, всю эту историю жалобами и отменой показов трудно назвать.

Жесткий запрет только взбудоражил людей.

А вот избавленная от всех социальных коннотаций «Маленькая история о больших друзьях» стала бы хорошим продолжением традиций калужского ТЮЗа в части православного просвещения.

Однако чиновники решили вопрос своей манере – отменить, закрыть, запретить и умыть руки.

Так и не научились они разруливать такие неоднозначные ситуации тонко, красиво и справедливо. Чего-то им для этого не хватает.

Ну, или просто привыкли руки к топорам.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.