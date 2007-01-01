Афиша Обнинск
Блог "Вечное сияние искусственного разума"

Нейросеть перенесла Калугу в 1612 год

Евгения Родионова
09.11, 09:00
0 348
Всего за несколько лет нейросети плотно вошли в нашу жизнь. С их помощью пишут программы, создают видео, оживляют памятники и делают много чего другого. Не остались в стороне от прогресса и мы.

«Калужский перекресток» представляет новый проект, в рамках которого мы еженедельно будем просить искусственный интеллект представить свое видение событий, которые пережила Калуга за прошедшую неделю. На этой неделе главным событием стал День народного единства и мы попросили ИИ перенести Калугу наших дней в ту эпоху. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

 В 1612 году Калуга - это небольшой, но стратегически важный город на южных подступах к Москве. Её деревянные стены и башни стоят на высоком берегу Оки, окружённые валами и рвами. Вокруг кремля теснятся избы посада, огороды и торговые ряды.

Войска Второго ополчения Минина и Пожарского проходят через город, пополняя запасы и набирая добровольцев. Жители Калуги - купцы, ремесленники, стрельцы и крестьяне - встречают ополченцев хлебом-солью и обещанием поддержки. 

У здания драмтеатра нейросеть увидела народное ополчение, которое шло защищать Москву от интервентов.

Калуга тогда была не местом для спектаклей - она была пунктом сбора для войска. И, может быть, именно здесь, на этой площади, между хижинами и конскими следами, Минин мог бы сказать Пожарскому: «Пойдём. Москва ждёт нас!»

А если серьёзно, Калужский драматический театр, был построен в 19 веке. В 1612 году его там, конечно же, не было - но как же красиво выглядит эта историческая фантазия!

 Дом музыки в Калуге был бы суровым, величественным и монументальным.

Его сила - в контрасте: внешняя крепость, защищающая внутреннее, хрупкое и вечное искусство – музыку. Народ, собравшийся под предводительством Минина и Пожарского, чтобы послушать музыку и вдохновиться на битву.

Здание современного Калужского дома музыки, построенное в стиле русского модерна, было открыто в 2006 году в честь 635-летия города, как подарок для жителей и гостей Калуги.

Представители народного ополчения в простой одежде, без роскоши, с оружием в руках ополченцы пришли к купцу Коробову, чтобы попросить денег на военный поход.

Так могло бы быть, однако палаты Коробова были построены чуть позже во второй половине XVII века именитым калужским купцом Кириллом Ивановичем Коробовым.

Точная дата строительства неизвестна, однако впервые дом упоминается в документах в 1697 году. 

 

Если бы в 1612 году были поезда, народное ополчение могло бы поехать на нём. Однако в те годы там была лишь пыльная дорога на Москву.

 Кстати, официальное название этого памятника у сквера Комсомола в Калугепаровоз Л-3540.

 

Современная Театральная улица в 17 веке по мнению нейросети выглядит так.

Парк культуры и отдыха - в дыму от костров. Вокруг - телеги с провиантом и повозки с оружием. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский сделали селфи в парке у нового Театра юного зрителя в Калуге. 

 Выглядели исторические личности, конечно, совсем иначе, но искусственный интеллект тоже имеет право на «я так вижу».

 

Представители второго народного ополчения трут на удачу голову Белого Бима перед боем.

У этого здания Кузьма Минин мог бы показать свиток с нотами - символ будущего культурного процветания.

 Достоверных данных о том, как выглядел Кузьма Минин нет, так что нейросеть, увидев его таким, быть может и угадала.

Известно, что он занимал должность земского старосты. На более поздних портретах Минин изображается как мужчина с усами и бородой.

 Кстати, в 1612 году на месте современного концертного зала Калужской филармонии находилась городская застройка.

 

Такой видит нейросеть тренировку второго ополчения в Комсомольской роще.

 Конечно, Комсомольской рощи в 1612 году ещё не было, да и тренироваться в доспехах было бы не очень удобно.

 

Обратная связь
Уважаемые читатели, а какую Калугу глазами искусственного интеллекта хотели бы увидеть вы? Присылайте в комментарии свои темы.

