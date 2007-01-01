В Калуге пройдет прямая линия с нотариусом

Дмитрий Ивьев
22.04, 14:32
В понедельник, 27 апреля, в агентстве «Комсомольская правда-Калуга» пройдет прямая линия с нотариусом. На вопросы наших читателей будет отвечать Президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Валериевна ЖАНЖАРОВА.

Свои вопросы любой желающий сможет задать с 12:00 до 12:40 по телефону (4842) 79-04-54.

Прямая трансляция будет вестись в сообществе «Калужского перекрестка» во «ВКонтакте». Вопросы можно будет оставлять там в комментариях или под этим сообщением.

