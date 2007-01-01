27 апреля родился калужский полицмейстер Евгений Трояновский

Что происходило в Калужской области 27 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 27 апреля.

1854 – родился Евгений Иванович Трояновский (27.04.1854- ?). Статский советник Евгений Трояновский 27 лет прослужил в должности калужского полицмейстера. За время службы был удостоен Благодарности императора Николая II, пяти наград и звания "Почетный гражданин Калуги". Особое внимание уделял благотворительной деятельности. 13 ноября 2008 года в Калуге на здании бывшего Городского полицейского управления (Луначарского, 42/9), где с 1908 по 1912 год работал Трояновский, установлена мемориальная доска.

1861 – родился Сергей Дмитриевич Горчаков (27.04.1861 - 3.06.1927). Князь, действительный статский советник, церемониймейстер двора его Императорского величества с 1909 по 1915 года он был калужским губернатором. После революции 1917 года судьба его сложилась трагически: был арестован, отбывал срок в Бутырской тюрьме и Тобольском изоляторе, умер от сыпного тифа, реабилитирован в 1993 году. В октябре 2012 года правнучка Сергея Горчакова Наталья Павловна Рашдауи приезжала в Калугу и выступила на краеведческой конференции «Калуга в шести веках» с докладом «Судьбы, утерянные временем. Горчаковы, XX век».