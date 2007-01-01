Главная Новости Криминал В Калуге мужчина выбросил в окно 4 миллиона рублей
В Калуге мужчина выбросил в окно 4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
27.04, 09:39
Мужчину убедили, что его сбережения нужно проверить на подлинность, и он выбросил деньги из окна квартиры, рассказали в понедельник, 27 апреля, в Управлении МВД по Калужской области.

Всё началось со звонка сыну потерпевшего. Неизвестная женщина представилась сотрудницей пункта выдачи заказов и сказала, что с покупкой возникли проблемы. Чтобы подтвердить заказ, она попросила персональные данные. Молодой человек поверил и поделился информацией.

Вскоре после этого позвонили уже отцу семейства. Голос в трубке представился сотрудником силовых структур и сообщил, что личные данные семьи утекли в сеть, а сам мужчина якобы стал невольным соучастником преступления. Затем мошенники заявили: возможно, дома хранятся поддельные купюры, и их срочно нужно проверить.

Чтобы избежать проблем, калужанину велели собрать все наличные, сложить их в рюкзак и выбросить из окна — якобы их заберёт инкассатор для проверки. Мужчина выполнил инструкции и только потом рассказал о случившемся родным. Тогда семья поняла, что стала жертвой обмана.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас оперативники ищут злоумышленников.

