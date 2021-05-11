Убитые собаки, снос рынка, санкции от Лукашенко: что произошло, пока Калуга отдыхала

Вот и закончились первые в истории майские каникулы. Напомним, страна и Калуга вместе с ней, отдыхали аж 10 дней.

В целях улучшения ситуации с ковидом, правительство объявило рабочие дни между Первомаем и Днем Великой Победы – нерабочими.

Отдыхали, правда, не все. Мы продолжали освещать события из жизни Калуги и Калужской области и сегодня решили собрать самые интересные из них в один обзор.

Итак, что интересного и запоминающегося произошло в Калужской области с 1 по 10 мая читайте ниже.

9 Мая

Главной темой каникул, конечно же, стало празднование 76-й годовщины со Дня Великой Победы. За это время мы опубликовали множество новостей, в том числе и цикл из пяти статей о ветеранах, их боевом пути и людях, которые Помнят.

Ознакомиться с ними можно по ссылкам:

А все новости, приуроченные к 9 Мая, можно почитать здесь: 9 Мая.

Спорт

Удивительные новости в ходе каникул приходили с футбольных полей. С этим видом спорта в Калуге уже давно ни шатко, ни валко, а тут игроки ФК «Калуга» разошлись не на шутку, выигрывая матч за матчем. Да вот только на обнинском «Кванте» споткнулись. Калужское дерби завершилось ничьей 2:2.

Однако у наших футболистов за 7 туров до конца сезона есть шанс уцепиться за «бронзу». Для этого надо продолжать одерживать победы.

Не подкачала и футбольная молодежь. За эти праздники наши футболисты сначала досрочно вышли в финальную часть Спартакиады молодежи ЦФО, а затем и вовсе выиграли этот турнир.

На этом замолкаем. Не хотим сглазить, потому не будем давать калужскому футболу этих дней никаких оценок.

А вот нашего земляка из Кондрова похвалим по полной. Мотогонщик Евгений Бобрышев, какой молодец, выиграл этап чемпионата Великобритании.

Почему его не боимся сглазить? А чемпионам сглаз нипочем. Евгений ведь уже является и чемпионом Великобритании, и чемпионом России. Так что ждем от него только новых побед!

Дела животные

Возле села Кудиново Малоярославецкого района нашли маленького лосенка.

Предположительно его маму сбила машина, она убежала, а дитё отстало от родительницы. Судьба малыша так и осталась неизвестной, но центр реабилитации диких животных «Феникс» все же просит сообщить им, если вдруг увидите малыша.

Но, будем надеяться, что они с мамой нашлись и у них все в порядке.

А вот ранее из мира животных пришли шокирующие новости. На обочине дороги в Ферзиковском районе нашли тела четырех собак, которых застрелили.

Полиция ищет супостатов.

Дороги

Из аварий в эти дни запомнились два ДТП с тремя автомобилями каждое. Одно произошло в Обнинске, на въезде в наукоград. А второе на трасе «Калуга – Медынь».

Еще калужских автолюбителей пытались порадовать новостью о пластиковой разметке, которую нанесут на дороги Калуги. Пытались, потому что радостную новость смазал тот факт, что разметка, нанесенная в прошлом году термопластиком, не продержалась и года. Ее износ составил 80%.

Утешает только то, что подрядчик покаялся и обещает все исправить. Но осадочек-то все равно остался. А что если и с новой будет так же? Опять переделывать недоделки будут?

Торговля

В этой сфере за праздники появилось две новости. Одна плохая, вторая кому как.

Начнем с последней. В Калуге появились сезонные киоски из дерева. Брендированные. Кому-то нравится, кому-то не очень.

Ну а плохая новость – рынок на улице Чичерина снесут. Не будет там больше палаточек с овощами, что вызывает крайнее недовольство местных жителей. Они десятилетиями закупались тут и вот вам нате…

Чем объясняет свое решение горуправа читайте здесь: Рынок на Чичерина снесут

Санкции и чудесное спасение

Ну и в заключение расскажем еще о трех новостях. Первая – мы вернули афишу. В период пандемии, когда вся культурная и гастрольная жизнь встала, мы вынуждены были ее закрыть. Но сектор развлечений начинает оживать и мы приняли решение возродить этот некогда очень популярный раздел.

Так что добро пожаловать. Пользуйтесь афишей Калуги и узнавайте о самых интересных событиях в городе. Вскоре мы планируем вернуться и к традиционным в допандемийный период обзорам развлечений выходного дня.

Вторая новость – о выкрутасах Батьки, которые вышли боком калужскому автопрому. Александр Лукашенко после отказа «Шкоды» спонсировать Чемпионат мира по хоккею, если он будет проходить в Белоруссии, запретил ввоз автомобилей этой марки в страну. Некоторое время братская республика не могла определиться, будут ли касаться эти санкции автомобилей, выпущенных на калужском заводе этого производителя. И вот 1 мая, в праздник всех трудящихся, белорусская таможня заявила, что будут. Отныне калужские «Шкоды» в Белоруссии под запретом.

И закончим наш обзор новостью о героическом спасении ребенка. Житель Малоярославецкого района Фаррух Баиров спас 8-летнего мальчика. Он вытащил его из тонущего автомобиля, который упал в реку с моста в результате ДТП.

Подробности читаем здесь: Мужчина спас 8-летнего мальчика, чей отец погиб в тонущем авто.