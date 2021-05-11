Убитые собаки, снос рынка, санкции от Лукашенко: что произошло, пока Калуга отдыхала
Вот и закончились первые в истории майские каникулы. Напомним, страна и Калуга вместе с ней, отдыхали аж 10 дней.
В целях улучшения ситуации с ковидом, правительство объявило рабочие дни между Первомаем и Днем Великой Победы – нерабочими.
Отдыхали, правда, не все. Мы продолжали освещать события из жизни Калуги и Калужской области и сегодня решили собрать самые интересные из них в один обзор.
Итак, что интересного и запоминающегося произошло в Калужской области с 1 по 10 мая читайте ниже.
9 Мая
Главной темой каникул, конечно же, стало празднование 76-й годовщины со Дня Великой Победы. За это время мы опубликовали множество новостей, в том числе и цикл из пяти статей о ветеранах, их боевом пути и людях, которые Помнят.
Ознакомиться с ними можно по ссылкам:
- Переоделся в немецкую форму, вывел станичников из плена и подался в легендарный партизанский отряд. Это совершенно потрясающий рассказ калужанки Татьяны Думицкой о ее отце, который в самом начале войны в ходе прорыва из киевского котла попал в плен, в Чехословакии бежал из него, сумел добраться до Украины, попал к партизанам легендарного отряда дважды героя Советского Союза Алексея Фёдорова, был осужден как военный преступник, но затем полностью реабилитирован.
- Также в цикле статей мы рассказали о ветеране, который дошел до Берлина.
- Опубликовали статью о внуке сослуживца полковника Михаила Краснопивцева, который написал о боевом пути этого освободителя Калуги книгу.
- Напечатали выдержки из мемуаров первого после снятия оккупации Калуги начальника городского НКВД.
- Рассказали об удивительном человеке - Полине Крепостиной, которая 74 года ухаживает за братской могилой, в которой похоронены убитые нацистами мирные жители.
А все новости, приуроченные к 9 Мая, можно почитать здесь: 9 Мая.
Спорт
Удивительные новости в ходе каникул приходили с футбольных полей. С этим видом спорта в Калуге уже давно ни шатко, ни валко, а тут игроки ФК «Калуга» разошлись не на шутку, выигрывая матч за матчем. Да вот только на обнинском «Кванте» споткнулись. Калужское дерби завершилось ничьей 2:2.
Однако у наших футболистов за 7 туров до конца сезона есть шанс уцепиться за «бронзу». Для этого надо продолжать одерживать победы.
Не подкачала и футбольная молодежь. За эти праздники наши футболисты сначала досрочно вышли в финальную часть Спартакиады молодежи ЦФО, а затем и вовсе выиграли этот турнир.
На этом замолкаем. Не хотим сглазить, потому не будем давать калужскому футболу этих дней никаких оценок.
А вот нашего земляка из Кондрова похвалим по полной. Мотогонщик Евгений Бобрышев, какой молодец, выиграл этап чемпионата Великобритании.
Почему его не боимся сглазить? А чемпионам сглаз нипочем. Евгений ведь уже является и чемпионом Великобритании, и чемпионом России. Так что ждем от него только новых побед!
Дела животные
Возле села Кудиново Малоярославецкого района нашли маленького лосенка.
Предположительно его маму сбила машина, она убежала, а дитё отстало от родительницы. Судьба малыша так и осталась неизвестной, но центр реабилитации диких животных «Феникс» все же просит сообщить им, если вдруг увидите малыша.
Но, будем надеяться, что они с мамой нашлись и у них все в порядке.
А вот ранее из мира животных пришли шокирующие новости. На обочине дороги в Ферзиковском районе нашли тела четырех собак, которых застрелили.
Полиция ищет супостатов.
Дороги
Из аварий в эти дни запомнились два ДТП с тремя автомобилями каждое. Одно произошло в Обнинске, на въезде в наукоград. А второе на трасе «Калуга – Медынь».
Еще калужских автолюбителей пытались порадовать новостью о пластиковой разметке, которую нанесут на дороги Калуги. Пытались, потому что радостную новость смазал тот факт, что разметка, нанесенная в прошлом году термопластиком, не продержалась и года. Ее износ составил 80%.
Утешает только то, что подрядчик покаялся и обещает все исправить. Но осадочек-то все равно остался. А что если и с новой будет так же? Опять переделывать недоделки будут?
Торговля
В этой сфере за праздники появилось две новости. Одна плохая, вторая кому как.
Начнем с последней. В Калуге появились сезонные киоски из дерева. Брендированные. Кому-то нравится, кому-то не очень.
Ну а плохая новость – рынок на улице Чичерина снесут. Не будет там больше палаточек с овощами, что вызывает крайнее недовольство местных жителей. Они десятилетиями закупались тут и вот вам нате…
Чем объясняет свое решение горуправа читайте здесь: Рынок на Чичерина снесут
Санкции и чудесное спасение
Ну и в заключение расскажем еще о трех новостях. Первая – мы вернули афишу. В период пандемии, когда вся культурная и гастрольная жизнь встала, мы вынуждены были ее закрыть. Но сектор развлечений начинает оживать и мы приняли решение возродить этот некогда очень популярный раздел.
Так что добро пожаловать. Пользуйтесь афишей Калуги и узнавайте о самых интересных событиях в городе. Вскоре мы планируем вернуться и к традиционным в допандемийный период обзорам развлечений выходного дня.
Вторая новость – о выкрутасах Батьки, которые вышли боком калужскому автопрому. Александр Лукашенко после отказа «Шкоды» спонсировать Чемпионат мира по хоккею, если он будет проходить в Белоруссии, запретил ввоз автомобилей этой марки в страну. Некоторое время братская республика не могла определиться, будут ли касаться эти санкции автомобилей, выпущенных на калужском заводе этого производителя. И вот 1 мая, в праздник всех трудящихся, белорусская таможня заявила, что будут. Отныне калужские «Шкоды» в Белоруссии под запретом.
И закончим наш обзор новостью о героическом спасении ребенка. Житель Малоярославецкого района Фаррух Баиров спас 8-летнего мальчика. Он вытащил его из тонущего автомобиля, который упал в реку с моста в результате ДТП.
Подробности читаем здесь: Мужчина спас 8-летнего мальчика, чей отец погиб в тонущем авто.
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