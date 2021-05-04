Мемуары чекиста: готовил диверсантов, подбил самолет из винтовки и возглавил НКВД Калуги

Совсем скоро мы будем отмечать 76-летие со дня Великой Победы. В преддверии этого праздника мы публикуем рассказы и воспоминания ветеранов о тех трудных годах и о том, как ковалась эта тяжелая победа.

И сегодня мы публикуем отрывки из мемуаров Александра Геннадьевича Скокова. Они публикуются впервые.

С декабря 1941 по сентябрь 1943 года Александр Скоков был начальником оперативного отделения Калужского городского отдела НКВД.

Начало диверсионной работы

- В 1941 году я закончил высшую школу НКВД в Москве и был назначен заместителем, а потом и на­чальником секретно-политического отдела УНКВД по Полесской области в Белоруссии, писал Александр Григорьевич. - И тут началась война. На местах стали создавать истребительные батальоны для борьбы с диверсантами. Меня включили в областную партийную тройку по руководству этими батальонами. Наша группа действовала на территории Украины, затем - в Курской, Орловской областях.

К началу октября 1941 года, советские войска отступали, и мы оказались на территории Тульской области (в её состав в то время входила и Калуга). Командование частей Красной Армии, обороняющих Тулу, заявило, что город они не сдадут врагу, но от нас, чекистов, ждут активной работы. Была поставлена задача связаться с нашими частями, действующими в направлении Черепетского, Перемышльского и Белёвского районов, и вести там разведку.

Успешно действовать нам помогал не только опыт, но и то, что в нашем распоряжении были две машины, деньги и продукты. Особые отделы действовавших частей обеспечивали нас продовольствием и форменным обмундированием.

К концу октября 1941 года положение дел на фронте ухудшилось. И мы, выходя из окружения, вернулись в Тулу. Город готовился к обороне. Формировались рабочий полк, создавались фортификационные сооружения.

Нашу группу принял начальник УНКВД по Тульской области капитан Госбезопасности Суходольский. Выслушав мою информацию (я считался заместителем начальника разведгруппы), он остался доволен, сказав, что теперь районом наших действий станут станции Узловая, Сталиногорск (ныне Новомосковск). Там при отступлении одна из наших частей оставила реактивную установку. Мы установили, где немцы её спрятали, а наша авиация сожгла её. Кроме того, мы дважды помогли разоблачить немецких агентов.

В начале декабря 1941 года с частями Красной армии добрались до города Зарайск Московской области. Получили задание связаться с начальником особого отдела дислоцировавшейся там авиачасти.

Оказалось, что уже два дня самолеты не могут уточнить, есть ли в деревне Алферьево немцы, а если есть, то сколько. Деревня большая и не может быть, чтобы фашисты её не укрепили. Однако при облете, они себя не выдают.

Я направил туда разведчика. Ночью он выкрал повара с немецкой кухни. И тот на допросе рассказал, что в Алферьево находится крупная немецкая мотомеханизированная часть, которая в ближайшие дни готовится к наступлению на Москву. Через несколько дней наша авиация разбомбила там немцев.

Назначение в Калугу

- После освобождения Тулы, меня назначили на должность начальника отделения Калужского городского отдела НКВД. Мы сформировали аппарат отдела и выехали в ещё оккупированную Калугу.

Но едва колонна машин двинулась от Тулы, нас атаковали два немецких самолета. На бреющем полёте они стреляли из пушек и пулеметов. Люди разбежались, пытаясь спрятаться в кустарнике у дороги.

У большинства не было оружия. У меня была десятизарядная винтовка. К ней - бронебойные и зажигательные патроны. Замаскировавшись в кустарнике, я стал стрелять, выпустив несколько десятков патронов.

Из одного самолета вырвалось пламя и шлейф черного дыма. После чего они ушли в сторону фронта.

Был ли самолет врага сбит, не знаю, но он так и не набрал высоту.

Когда мы приехали в Калугу, в городе кое-где пылали пожары. Из сотрудников горотдела НКВД помню начальника Николая Андреевича Хонина, зам. начальника отделения тов. Николая Николаевича Ильина, оперуполномоченного Василия Михайловича Пятовского, секретаря Позднякова, машинистку Глафиру Ивановну Русакову.

Все они самым добросовестным образом относились к выполнению своих обязанностей, боролись за то, чтобы как можно быстрее очистить Калугу от предателей и пособников врага.

Сколько всякой нечисти задержали чекисты только в течение месяца после освобождения города от фашистов! К концу января 1942 года большинство вражеских агентов оказались за решёткой. Руководство абвера, узнав об этом, решило отомстить, и 28 января 1942 года в небе появился самолет, который разбомбил здание Горотдела.

Погиб Григорий Андреевич Воробьёв, были ранены Николай Андреевич Хонин и Иван Васильевич Захаров. Но это ещё больше сплотило нас.

Переводил диверсантов в тыл врага

- Несмотря на то, что фашистским войскам под Москвой был нанесен чувствительный удар, враг был ещё очень силен. Тогда поступило указание подготовить и забросить в ближайший тыл немецких войск диверсионную группу. Эту работу поручили мне. Несколько раз я переводил в тыл врага наших диверсантов, и они успешно выполняли задания.

Но был и трагический случай. При переходе фронта погиб командир нашей группы, по фамилии, кажется, Прибытков. Похоронили мы его на Смоленской земле, вблизи сожженной деревни, название которой не припомню.

Комиссаром нашей разведывательно-диверсионной группы был работник железнодорожного депо станции Калуга по фамилии Долгий. После войны я встречал его в Москве. Его грудь украшали четыре ордена, в том числе и за участие в этой операции.

​Вот такое удостоверение выдавалось разведчикам во время войны.

14-летний разведчик

- Очень нам помогал парнишка Василий Прохоров. Осенью 1941 года ему исполнилось всего 14 лет. Родом он был из какого-то шахтёрского поселка, что возле станции Узловая. А мы как раз там остановились. Он нашёл нас и стал просить отвести к командиру, которым тогда был начальник КРО Полесского УНКВД Горохов. Вася говорил, что его отец ушёл на фронт, матери нет, она умерла, а он и его младшая сестренка живут у тёти. Но сейчас он сбежал из дома и хочет попасть в какую-либо часть Красной Армии, хотя бы «учеником». Попросился к нам, ему, конечно, отказали. Мы дали Васе какие-то продукты и попросили шофера легковушки отвезти мальчишку домой.

На второй день, едва рассвело, Вася явился опять. А чтобы Горохов его не увидел, он целый день ошивался возле повара, помогал ему рубить дрова и т.п. Вскоре нам надо было передислоцироваться со станции Узловая: Посёлок заняли немцы. Васю мы вынуждены были взять с собой.

После этого он стал настоящим разведчиком. Если нам надо было передислоцироваться, мы уходили, а Вася оставался в населённом пункте, пока его не займут немцы. После чего, изучив обстановку, находил нас, сообщая ценные сведения.

За это Вася Прохоров был награжден медалью «За Отвагу» и Орденом Красной Звезды.

После того, как от Тулы отогнали немцев, он остался жить в этом городе.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу УФСБ по Калужской области.