Возвращаем афишу калужанам

В прошлом году культурная Калуга замерла. Пандемия остановила работу всех концертных и театральных площадок, гастроли отменили, афиша осиротела и мы вынуждены были афишу закрыть.

Однако город возвращается к привычному ритму после пандемии и площадки адаптировались к новым мерам. В городе появляются интересные события и мы перезапустили «Афишу».

Здесь вы всегда можете найти интересные события и концерты, узнать какие выставки проходят, куда сходить в Калуге с детьми, что за спектакли идут на различных площадках. Мы внимательно следим за спортом и спортивными мероприятиями Калуги и области и вносим их в нашу афишу. Кроме того, здесь вы найдете информацию о том, какие культурные мероприятия происходят за городом.

Также представители площадок могут рассказать нам о своём событии (в описании желательно указать ссылку на картинку).