В Калужской области на обочине дороги нашли трупы четырех собак

В Ферзиковском районе Калужской области нашли четырех мертвых собак. Об этом сообщает УМВД по Калужской области во вторник, 4 мая.

Местные жители нашли трупы животных на обочине дороги Ферзиково-Филенево.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными», - отметили в полиции. - Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, вида оружия, из которого был произведен отстрел, и лиц, причастных к данному факту.