Боевой путь ветерана: утопил танк, чтобы не достался врагу, и дошел до Берлина

Мы продолжаем серию публикаций, приуроченных ко Дню Великой Победы. Вчера мы рассказали о внуке сослуживца полковника Михаила Краснопивцева, который написал о боевом пути этого освободителя Калуги книгу. А еще раньше, выдержки из мемуаров первого после снятия оккупации Калуги начальника городского НКВД.

Сегодня мы публикуем воспоминания калужанки о боевом пути своего отца танкиста Егора Васильевича МАКАРОВА.

- Мой отец рассказывал, что был еще подростком, когда началась война, - рассказывает Валентина Георгиевна Прошина. - Они с семьей жили в деревне Большие Плоты, что в Тульской области. Его мама умерла еще до 1941 года, а его отца и старшего брата забрали на фронт. Позже они пропали без вести где-то в полях. Все семейные хлопоты свалились на плечи сестры. Егор Васильевич остался за мужчину, стал помогать по хозяйству.

Затем Егор Васильевич поступил в танковое училище. Он вспоминал как к ним приезжал командующий фронтом, генерал Константин Рокоссовский. Сказал, что нужно идти на войну.

Молодой танкист

Егору Васильевичу еще не было восемнадцати, когда его отправили в 858-й стрелковый полк. Видимо, как и многие мальчишки того времени, он соврал о своем возрасте, чтобы попасть на фронт не дожидаясь совершеннолетия. Его полк держал оборону города Мценска. Шел жуткий бой. Стараниями бойцов удалось отбросить врага на три километра.

Позже Макаров воевал в Орле, Пскове и многих других городах. Во время событий под Витебском он был радистом в 48-ой танковой бригаде. Во время боя вражеский снаряд попал в гусеницу и его контузило. Из танка бойцы еле выбрались - выходы от взрыва заклинило, но, к счастью, один люк открылся.

Выбравшись из боевой машины, Егор Васильевич потерял сознание и очнулся уже в санитарном батальоне, где ему рассказали, что они в ходе боя подбили три танка.

Дошел до Германии и встретил Победу

Поправившись от контузии, Макаров вернулся в строй. Их, кстати, Егор Васильевич за время службы получил немало и даже шутил по этому поводу - мол, везет мне на них, любят они меня.

При каждом удобном случае Егор Макаров слал весточки домой о том, что жив и здоров. В ответ танкист узнавал от родных о голоде и страхе. Люди были сильно напуганы и ждали, что немцы могут вернуться в их края в любой момент.

В 1943 году во время боя один из выстрелов попал в танк, когда он был рядом с болотом. Спасти машину до подхода врага не успевали, и танк пришлось утопить в нем, чтобы он не попал в руки нацистов.

За время войны Макаров дошел до Литвы, Белоруссии, Дании. В последней, кстати, как вспоминал Егор Васильевич, наших бойцов побаивались, относились к ним с опаской. В конце-концов танкист дошел до Германии и встретил Победу.

Наверняка это далеко не все, что пережил молодой боец в годы борьбы с оккупантами, но это все, что он посчитал нужным рассказать своим детям.

Никогда не унывал

Макаров воевал в Литве, Беларуси, Дании.

Макаров уволился из армии в 1947 году. Ему предлагали остаться, но из-за семьи он отказался. Ведь дома его ждали младшие братья и сестры.

Покинув службу сначала вернулся домой, в Тульскую область. Затем переехал в Каменск Орловской области, и стал там электриком.

Здесь, в 1952 году, он и встретил свою будущую жену Марию Александровну. Она работала в сельском хозяйстве на тракторе, а позже – в животноводстве. В их браке родились трое детей: старшая дочь Валентина, сын Виктор, а в 1965 году младшая дочь Галина.

В 1972 году Егор Макаров с семьей переехали в Тарусский район Калужской области, поселились в Барятино. Жили скромно, в частном доме. Егор Васильевич работал конюхом, а его жена вскоре вышла на пенсию.

- Он никогда не унывал, всегда бодрствовал, – рассказывает Валентина. – Его боевой дух, сохранился и после войны. Даже когда он слег с переломом тазобедренного сустава и врачи говорили, что папа не поднимется, он все равно стал ходить. Он не лежал, никогда не оставался на одном месте. Вначале ползал, а потом все-таки встал на ноги. Мы все были в шоке! Это такая сила воли должна быть у человека!

Папа очень любил праздник 9 Мая, - добавила Прошина. – Мы его каждый год праздновали, всей семьей собирались. Он очень любил, когда мы приезжали.

Егор Васильевич умер, когда ему было 92 года.

Больше всего любящий отец ценил, когда семья собиралась вместе.