Внук сослуживца Михаила Краснопивцева написал книгу об освободителях Калуги

Продолжаем цикл публикаций, приуроченных к Дню Победы. Со всеми статьями и новостями на эту тему можно ознакомиться здесь: 9 Мая.

С нашей редакцией связался житель Нижнего Новгорода, чей дед воевал в рядах легендарного для Калуги полковника Михаила Краснопивцева. Изучая историю боевого пути этого военачальника, внук солдата Александр УМНОВ написал книгу о его боевом пути.

Осенью 1941 года полк Михаила Краснопивцева оборонял Тулу, затем в составе подвижной группы форсировал Оку и освобождал Калугу. В время штурма города 30 декабря бойцы Краснопивцева вели бой недалеко от центра города и водрузили красное знамя на здании горсовета.

- Волею судьбы под командование полковника Краснопивцева попал мой дед, – рассказывает Умнов. - Александр Михайлович Умнов родился в крестьянской семье в деревне Егорово в 1914 году. После службы в армии работал в колхозе «Привет революции», женился на моей бабушке Ульяне Петровне Максимовой, но прожили они немногим больше трёх лет. 3 декабря 1938 года у них родился сын Коля, мой отец. Он был еще совсем маленький, когда деда перед войной направили в Гороховецкие лагеря как бы на армейскую переподготовку. Но, я думаю, что дыхание войны тогда уже чувствовали многие военные.

В тот день дед ушёл из своего деревенского дома навсегда. В письме с фронта он спрашивал, как дела в колхозе, просил беречь сына. Писал, что удостоен ордена. Вот только какого, мы теперь уже не узнаем никогда. Потому что «удостоен» это не «награждён». Орденов в тот период в наличии почти не было, не до того было. Поэтому часто командиры просто делали запись в своём блокноте о награждении. Но бывало так, что и командир погиб, и его планшетка засыпалась землёй. И всё.

Бабушке Ульяне в сентябре 1946 года пришло официальное извещение, что её муж, красноармеец Александр Михайлович Умнов, пропал без вести в феврале 1942 года. Это время как раз выпадает на тот период, когда их 473 стрелковый полк под командованием Краснопивцева попал в окружение в «Долине смерти».

Я уверен, что косточки моего деда лежат где-то в болотистой местности в Мосальском районе.

Красноармеец Александр Михайлович Умнов.

Объединил разрозненные части

- Изучая военную историю, документы, общаясь с поисковиками, я думал: «Ну как же бойцам Краснопивцева было трудно, как они выстояли? Как могли все это выдержать? Ведь там был и мой дед!» Хочется, чтобы осталась память о героях. И я написал повесть «Застывшие слёзы войны», основанную на реальных событиях. Она посвящается 160 стрелковой дивизии первого формирования по прозвищу «Горьковская», её 537 полку, а также 154 стрелковой дивизии и её 473 полку под командованием великого полководца Михаила Петровича Краснопивцева и, конечно же, моему деду.

Мало кто знает, но в самом начале войны вместе с Краснопивцевым принимал первые бои и его старший сын Владлен. Трудно себе представить, что испытывал Михаил Петрович, когда узнал, что его первенец, которому на тот момент не исполнилось ещё и 18 лет, погиб при выходе из тяжелейшего окружения.

Но как бы ни было тяжело, нужно было воевать, объединять вокруг себя разрозненные, блуждающие по лесам Белоруссии и Брянщины отдельные отряды и остатки частей.

От Тулы - до Калуги

- Поначалу были поражения и тяжелый путь отступления. От дивизий порой оставалось что-то около полка. Примерно в таком же количестве в составе 50-й армии подошли к Туле и воины 154 стрелковой дивизии, куда входил и 473 стрелковый полк Краснопивцева.

Генерал Гудериан, или как его называли в ставке Гитлера «Гейнц – ураган», стремился своей танковой армадой до начала сильных морозов захватить Тулу, чтобы город послужил «трамплином» в решающем броске на Москву с юго-западного направления.

Но бравый генерал просчитался. Все 45 дней и ночей наши войска совместно с Тульским ополчением и полком НКВД стойко обороняли город. Тула выстояла. Многие фронтовики впоследствии говорили: «Если бы мы не удержали Тулу, то, скорее всего, не смогли бы спасти и столицу».

В этой кровавой бойне, в этих бессонных и холодных ночах солдатам было трудно даже написать скупое письмо родным и близким. Видимо только после небольшого затишья, перед маршем на Калужскую землю, мой дед и написал чернильным карандашом то письмо с Тульской земли. Знаете, читаешь его с трудом, потому что буквы почти не видны - с каждым разом на глаза наворачиваются слезы. Это истинная правда.

Измученные, израненные в бесконечных боях красноармейцы и командиры полка Краснопивцева первыми по льду переправились через Оку и вошли ночью в Калугу, которая на тот момент была занята врагом. И здесь знаменитый полководец проявил смекалку, взяв под свое командование те отдельные части, которые сумели пробиться к городу с других направлений.

Но немцы на утро очухались, и не пустили остальные наши формирования на калужские улицы. Начались затяжные бои, которые шли с переменным успехом, но в итоге к Новому году город был полностью освобожден.

А потом было на их пути и Варшавское шоссе и деревня Барсуки, и пойма небольшой реки Лидии...

Выполнил приказ

- В ночь с 14 на 15 февраля 1942 года неполному полку Краснопивцева был отдан приказ идти на прорыв кольца окружения. Потому что промедление было смерти подобно. Бойцы находились в окружении без малого две недели. В этот адский котёл угодили две дивизии, и отдельные раздробленные соединения. Немцы, узнав всю обстановку, не полезли в лес, а стали методично уничтожать наши части артиллерией и бомбить с воздуха. Это был тяжелый момент. Но люди выжили. Голодали, были вынуждены питаться мясом убитых лошадей...

«Вражеское плотное кольцо, состоящее из двух линий, было прорвано. Полковник Краснопивцев выполнил приказ. Наши уцелевшие части соединились с основными силами, - пшиет в своей книге Александр Умнов. - Ценой больших потерь достался этот выход из окружения. Остался ли кто живой из 473 полка? Неужели тогда полегли все?

Михаил Краснопивцев.

В начале дня в этом месте не было уже слышно ни грохота, ни разрывов снарядов, ни свиста пуль. Уже не слышались человеческие стоны, вперемешку с отдельными возгласами и мольбами. Лишь большой темный лес в своем одиночестве надрывно пел на холодном сильном ветру свою заупокойную песню, а метель накрывала белым холодным саваном тела тысяч погибших. Здесь, на этом пятачке Калужской земли и позади него, уже был другой мир- мир мертвых. А души воинов за подвиги их и страдания по старинным русским поверьям уходили со временем на небеса. Именно поэтому потомки и нарекли «Долиной смерти» это место в пойме речки Лидии».

- Так заканчивается моя повесть «Застывшие слёзы войны», - говорит Умнов. - Потомки чтят воинский подвиг. Михаилу Петровичу Краснопивцеву было присвоено звание «Почетный гражданин Калуги», а одна из улиц названа его именем. Также в прошлом году на Правобережье был открыт памятник этому великому полководцу. Жаль, что Михаил Петрович не дожил до Победы, погибнув, как и его солдаты, при выходе из окружения. Но ценой своей жизни они сберегли нам мир. Помните об этом всегда!

Ждала, не смотря ни на что

- Моя бабушка Ульяна, получив в 1946 году извещение, что Александр Михайлович Умнов пропал без вести, как и сотни тысяч таких же женщин, продолжала ждать его с войны и надеялась на чудо, - говорит в заключение Александр Умнов. - Однажды она обратилась к гадалке, и та ей сказала, что её муж погиб на воде. Может быть, это случилось как раз на той самой речке Лидии, кто теперь скажет?