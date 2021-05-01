Мужчина спас 8-летнего мальчика, чей отец погиб в тонущем авто

Как мы уже писали, 24 апреля в СНТ «Заречье» Малоярославецкого района произошла авария, в которой погиб водитель и пострадал восьмилетний мальчик.

В пятницу, 30 апреля, стали известны подробности как о самой трагедии, так и о той роли, которую сыграл в ней местный житель Фаррух БАИРОВ, уроженец Таджикистана уже более 20 лет живущий в Калужской области.

Напомним, в тот злополучный день автомобиль «Ленд Ровер» съехал с моста в реку Суходрев. Причины ДТП устанавливаются, но по одной из версий водитель учил ребенка водить, а по другой просто заснул за рулем.

Одним из первых на месте этой трагедии оказался именно Фаррух Баиров.

- В какой-то момент я услышал странный грохот, - цитируют слова Баирова наши коллеги из газеты «Вы и Мы», чью статью о событиях того дня публиковал портал «Обнинск.нейм». - Подумал, что, может, машина на быстрой скорости проехала по мосту, который у нас тут неподалеку. Но все равно решил выйти посмотреть. А тут сосед как раз прогуливался, он дошел до моста, а потом повернулся и начал махать руками, на помощь звать.

Добравшись до места, Фаррух увидел тонущий автомобиль и услышал детский голос, который звал на помощь и бросился в ледяную воду.

- Я о себе не думал, и о том, что вода холодная, о страхе. Вообще ни о чем, в голове была только одна мысль - спасти, - рассказывает Баиров.

Малышу повезло. Добравшись до машины Фаррух дернул ручку и она тут же открылась. Он вытащил мальчика из салона.

- У него была кровь на лбу, и он весь дрожал, - Баиров продолжает рассказывать корреспонденту газеты подробности того злосчастного дня. - Ребенок плакал и кричал, что в машине папа. Я быстро передал мальчишку соседу и снова отправился к машине, но она уже заполнилась водой.

Действовал наощупь, - говорит Фаррух. - Достал за ногу мужчину, а он уже весь синий был. Положил его сверху машины, начал делать искусственное дыхание: вода вышла, но мужчина не дышал. Я накрыл его резиновым ковриком - больше ничего не было - и пошел на берег. Там уже подбежал сосед и расказал, что отправил ребенка греться и обработал ему рану.

8-летнего мальчика отвезли сначала в Малоярославецкую районную больницу, а затем госпитализировали в областную с диагнозом переохлаждение. На данный момент его выписали, и мама уже забрала мальчика домой.

Как выяснилось, погибший 39-летний мужчина живет в Москве. 9 мая ему должно было исполниться 39 лет. Особую боль этой трагедии придает то, что его жена находится на 9 месяце беременности.