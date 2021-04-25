В Калужской области водитель «Ленд Ровера» погиб в ДТП, когда вез ребенка на коленях

Около 15:30 в субботу, 24 апреля, смертельное ДТП произошло в Малоярославецком районе на территории СНТ «Заречье». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, автомобиль «Ленд Ровер» упал с моста в реку Суходрев.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля погиб. Восьмилетний мальчик, находившийся в авто, с различными травмами доставлен в больницу.

По предварительной версии, погибший водитель учил ребенка водить и вез его на коленях. Это могло стать одной из причин ДТП.

«Ленд Ровер» упал с моста в реку.

Напомним, на прошлой неделе в Калуге четырехлетний мальчик пострадал в ДТП, когда ехал у водителя на коленях.