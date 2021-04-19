В Калуге четырехлетний мальчик пострадал в ДТП, когда ехал у водителя на коленях

В субботу, 17 апреля, на улице Георгия Амелина в Калуге у дома №1 произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности в понедельник сообщили в городском отделе ГИБДД.

По предварительной информации водитель автомобиля «Хендай Солярис», выезжая из жилой зоны, не уступил дорогу «Ладе Веста».

- В результате столкновения пострадал четырехлетний пассажир «Лады», за рулем находился его отец, - пояснили в полиции. - Во время движения мальчик сидел на коленях у отца. В отношение родителя составлены административные материалы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения» и по ст.12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности».

Фото с места ДТП.

В ГИБДД напоминают калужанам об обязательстве использовать автокресло при перевозке ребенка. При его отсутствии предусмотрен штраф в 3000 рублей.